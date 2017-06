Krönika: Brynäs kan förvänta sig en lång säsong

Stefan Bengtzén har sagt sitt, nu är det dags för oss hockeytyckare, soffexperter, självutnämnda tidningsexperter och övriga att säga vårt – en härlig tid! Många verkar dessutom vara positiva, en kort undersökning på Brynäsredaktionens Twitter visade att 82 % är nöjda med Brynäs lagbygge.



Målvakter Antal matcher Insläppta mål per match Räddningsprocent David Rautio 29 2.28 91,8 % Felix Sandström 22 2.25 90,8 %

Backar Spelade matcher 2016/17 Mål Assist Totalt +/- Simon Bertilsson 37 (SHL) 2 4 6 8 Elias Fälth 35 (SHL) 2 9 11 5 Jörgen Sundqvist 8 (SHL) 0 0 0 1 Ryan Gundersson 52 (SHL) 4 23 27 1 Marc Zanetti 52 (SHL) 0 6 6 11 Henrik Larsson 52 (HockeyAllsvenskan) 8 32 40 6 Marcus Ersson 20 (SHL) 0 1 1 0 Lukas Kilström 42 (SHL) 2 10 12 16 Lukas Carlsson 41 (SHL) 3 8 11 5

Forwards Spelade matcher 2016/17 Mål Assist Totalt +/- Jacob Blomqvist 51 (SHL) 11 9 20 11 Johan Alcén 48 (SHL) 5 2 7 1 Jonathan Granström 46 (SHL) 7 10 17 -7 Jesper Jensen 50 (SHL) 9 33 42 13 Daniel Mannberg 40 (SHL) 3 3 6 0 Daniel Paille 45 (SHL) 12 13 25 -3 Kevin Clark 52 (SHL) 23 16 39 4 Linus Ölund 39 (SHL) 8 7 15 9 Samuel Asklöf 20 (SHL) 4 4 8 5 Louie Caporusso 42 (DEL) 13 16 29 -21 Juuso Ikonen 25 (SHL, DIF)

Brynäs föll så nära målsnöret man kan komma; en sjunde avgörande SM-final. Därför är det heller inte konstigt att förväntningarna är höga på kommande säsongen då Brynäs lyckats hålla en bred kontinuitet från gångna säsongen.Med liknande frågetecken på målvakterna som i fjol, intressant backuppsättning och lite förändringar på forwardsfronten bör detta Brynäs, som sätter ordet kontinuitet rätt in i lagstommen, ses som ett topplag även kommande säsong.Växjö värvade Viktor Fasth, Djurgården Joakim Eriksson , Malmö har förlängt med Oscar Alsenfelt och Linköping plockar in Jonas Gustavsson. Det är inga dåliga målvakter vi får se i SHL kommande säsong. Samtidigt tvingas Brynäs behålla en av de kanske svagaste målvaktsduon i SHL.Både Rautio och Sandström släpper in över två mål per match. I SHLs totala räddningsstatistik hamnar Rautio som nummer åtta, och Felix Sandström hittar vi så långt ner som placering nummer 17.Jag skrev redan inför förra säsongen att målvakterna skulle bli lite av Brynäs akilleshäl. Det var hårda ord då, och jag väljer inte samma begrepp idag, men det finns ändå en viss tveksamhet till det här målvaktsparet.Brynäs målvakter blandade och gav under 2016/17Men statistik är inte allt. Det är bara variabler från en kvantitativ kontext. Realiteten bekräftar att Rautio höll Brynäs ovan vattenytan i kvartsfinalen, och Felix Sandström överraskade med en toppkurva som räddade Brynäs under semifinalen.Båda målvakterna spikade igen men samtidigt bjöd båda på tabbar. Vilket är lite varför det känns otryggt, Brynäs målvakter är ojämna. En målvakt har bra dagar och dåliga dagar, även den bästa kan tappa greppet en match eller två. Men problematiken med Rautio och Sandström är att topparna är höga och dalarna för djupa, och glappet där emellan blir för stort.Hur stort steg framåt kommer Sandström att ta?För att förtydliga mitt resonemang – varken Sandström eller Rautio är dåliga målvakter. De håller SHL-nivå och kan givetvis bli bättre.Det finns förhoppningar på att Felix Sandström ska ta ännu ett kliv framåt i utvecklingen. Sandström har problem med att fånga puckarna, och returerna kan ofta hamna i farliga lägen. Men vi sätter vår tillit på den naturliga utvecklingen i kombination med Pecka Alcéns utbildning.Grunden till att Brynäs tog sig till SM-final den gångna säsongen var två saker – skyhög effektivitet i anfallszonen och gediget försvarsspel i egen zon. Det var länge sedan jag såg Brynäs spela så disciplinerade i försvarszonen som under slutspelet.Kommer vi se mer av Ryan "Golden Gun" Gunderson i höst?Det positiva är att stommen finns kvar hos backarna men att vi kan lägga till nyförvärvet Henrik Larsson som gjorde hela 40 poäng i Hockeyallsvenskan förra säsongen. Det är i samma klass som Ryan Gunderson innan han kom till Brynäs inför säsongen 2011/12. Kan Larsson komma igång med sitt spel även i Brynäs kan det bli många jubel i Gavlerinken i höst, och kan vi se en starkare backoffensiv?Simon Bertilsson är kanske en av ligans bästa defensiva back, då får vi heller inte glömma Lukas Kilström som också är en stabil defensiv kägla. Sedan finns bredden med Elias Fälth, Lucas Carlsson och ett riktigt spännande namn, Marcus Ersson!Hur har Sunkens spelform påverkats av skadan?Frågetecken finns på ”Sunken” som ser ut att vara tillbaka efter den fruktansvärda skadan han drog åt sig den gångna säsongen. Frågan är i vilken form Sunken kommer att vara, och hur pass illa den där skadan kan påverka honom på isen?Ett annat frågetecken är Marc Zanetti som måste höja sin kapacitet om han ens ska ta en plats i truppen – konkurrensen är stor.Oskar Lindblom stod för totalt 48 poäng den gångna grundserien, Pathrik Westerholm för 29 och brorsan Ponthus för 25 poäng. Totalt är det 102 poäng som Brynäs tappade där och sedan gjorde man sig av med Nick Johnson och Thomas Zaborsky.Oskar Lindblom är en stor förlust i årets Silly seasonLouie Caporusso, Aaron Palushaj och Christopher Liljewall är ”ersättarna”. Palushaj är kanske den spelare som jag ser mest fram emot att se i vinter. Han är en egen typ även om jag spontant vill slarvigt beskriva honom som en blandning mellan Paille och Clark (vilket bara är positivt). Han har dessutom en gedigen erfarenhet av världens största ligor + landslagskamper vilket är viktigt i ett lag med höga ambitioner. Jag har inte grävt särskilt djupt i Palushajs historia, men lite anmärkningsvärt är dock att han spelat i sex lag på fyra år.Christopher Liljewall vet vi redan att han kan producera i SHL och det ska bli intressant att se om hans poängskörd kommer må bättra av att spela med ett bättre lag. Det här känns som en spelare som är redo att ta ett steg till i sin utveckling. Samtidigt är Liljewall en naturlig ledargestalt som bidrar med positiva vibbar till gruppen.Caporusso kommer från en stabil säsong i tyska ligan, frågan vad han kan åstadkomma i SHL. Det här är kanske den spelare som jag ärligt har minst koll på i dagsläget, och vad Capurosso kan ge Brynäs får han helt enkelt visa. Inget ont om den tyska ligan, men SHL är nivå högre och utmaningarna svårare. Därför blir det spännande att se hur väl Caporusso tar sig an uppgiften.Sedan har vi Jesper Boqvist och Samuel Asklöf – två unga spelare med karriären framför sig. Det är alltid spännande med juniorer som tar nästa kliv – för vi vet aldrig hur stort kliv framåt de tar. Det vi har sett hittills är ändå rätt lovande. Asklöf är en spelare jag tror kan sticka ut, särskilt under Roger Melins ledning. Varför kommer jag in på längre ner i texten.Jacob Blomqcist, Brynäs lagkaptenEn annan ung spelare som har högre förväntningar på sig i år är Linus Ölund. Ölund blommade ut rejält under den sista halvan av gångna säsongen och spelade ett gediget spel under slutspelet. Han förväntas ta en liten större roll kommande säsong där det även finns höga förväntningar. Det kommer att bli en utmaning för honom men samtidigt vilar Ölund på en stabil grund att ta nästa kliv framåt.Förlängningen med Juuso Ikonen var ett välkommet inslag denna Silly season. Ikonen gjorde, utifrån förutsättningar och förväntningarna succé. Att se honom en hel säsong i laget kan bli ett lyft. Ikonen ska inte jämföras med det spel han hade i Djurgården. Tiden innan i Kärpät och sedan efteråt i Brynäs är vad Ikonen står för.Kevin Clark, SHLs skyttekung 2016/17Daniel Paille, Jesper Jensen, Kevin Clark, Jonathan Granström… här är några Brynäs tunga bataljoner och ledande karaktärer på isen. Då har ingen av nyförvärven fått visat sig än men spelare som Palushaj är en het kandidat att tillhöra Brynäs tunga namn.Fansens favorit Johan Alcén och lagkaptenen Jacob Blomqvist samt Daniel Mannberg står ju någonstans för bredden och energin i det här laget. Min gissning är att Caporusso kommer att få liknande roll som dessa vilket blir en trygghet i långa loppet. Jag säger som många andra – Brynäs tredje- och fjärdekedja blir livsfarliga. Något som också var en av alla nycklar till framgång, särskilt under slutspelet.Roger Melin Brynäs nye huvudtränareRoger Melin ser jag som en viktig förstärkning, jämbördig eller till och med bättre än Thomas ”Bulan” Berglund (japp, där sa jag det!).Bulan gjorde mycket för det spel som Brynäs spelar idag även om jag vill påstå att det mesta funnits i Bengtzéns långsiktiga bygge. Jag har sett Bulan som en fantastisk tränare, men jag tror att Melin med sin erfarenhet blir en bättre coach (ja, det är skillnad på tränare och coach).Det är många som sagt att det kommer bli sämre med Melin och ifrågasatt hur en sådan lugn typ ska kunna leda det här Brynäslaget.Varför är det så viktigt med en hetlevrad coach?Se bara på HV71 vars ledarstab var ”tystast/lugnast” i SHL. Det räckte för att vinna SM-guld. Tommy Jonsson 2011/12 var inte heller den mest energiska kalibern i båset – där var det tuggummi och armarna i kors. Ändå blev han svensk mästare, nominerad till årets Gävlebo och utsedd till ligans bästa tränare det året för det arbete han gjorde i båset och runt omkring.Precis som SvenskaFans AIK-skribent Moa Larsson beskriver är Roger Melin en skicklig tränare som har förmåga att snabbt finna spelarens individuella styrkor, särskilt bland unga spelare. En sådan tränare kommer att behövas i ett Brynäs som gärna ser sina yngre förmågor blomstra ut rejält kommande säsong.Spelmässigt kommer Brynäs ha ett liknande system som tidigare. Melin gillar raka snabba anfall mot mål. Det ska gå fort och det ska vara jobbigt att möta Brynäs. Mycket skridskoåkning. Den stora skillnaden kommer att bli hanteringen i båset – själva coachande, något jag tror kommer bli bättre.Brynäs assisterande tränare, Tommy SjödinTommy Sjödin, assisterade coach och backtränare i Brynäs tillsammans med videocoachen samt tränaren Janne Larsson kommer bli viktiga komplement till Melin. Sjödins arbete med backarna den gångna säsongen gav resultat när det gällde som mest vilket jag ser fram att se vidare utveckling på.Som ni märker är det mycket positiva ordalag kring den här truppen. Men det är svårt att inte göra det när vi pratar om en SM-finalist som bevarat en rejäl stomme inför nästa säsong. Jag har redan gått in på några spelare som har lite att bevisa, men laget som helhet är att betrakta som mycket intressant och jag skulle bli förvånad om inte Brynäs har en till lång säsong till mötes.Brynäslaget består till största del av SM-finalisternaStefan Bengtzén är en skicklig sportchef. Aldrig tidigare, vad jag vill minnas, under modern hockeyera har Brynäs lyckats bevara så mycket av stommen som i år. Kontinuiteten i laget blir en styrka, framförallt tidigt på säsongen. Jag tror också att just kontinuitet är ett viktigt grundämne om man ska ha ett starkt topplag över längre tid.Skellefteås epok var ett tydligt exempel på det, och Färjestads epok tidigare likaså.Jag förväntar mig inte några större förändringar i formationerna. Brynäs behöver inte forma ihop något nytt, utan istället fokusera på att förbättra det som redan är bra. En lyxig tillvaro i dagens hockeyindustri.Det är, som sagt, inga stora förändringar i kommande säsongs Brynäs IF. Det blir lite skillnader på forwardsfronten, annars håller truppen liknande kvalité som i fjol.Brynäs tog sig till en sjunde avgörande SM-final med Rautio och Sandström, och absolut finns det potential för Sandström att utvecklas ytterligare. Rautio förväntar jag mig kommer att ligga på liknande nivå som tidigare. Det ställs många frågetecken över målvakterna, särskilt hos oss fans, men egentligen talar inget för att det ska gå sämre kommande säsong – egentligen bättre.Det jag mest ser fram emot gällande spelet i höst är utvecklingen i försvarszonen. Det är i princip samma killar som spelade i våras som vi får se till hösten, och den utveckling laget gjorde under säsongen och som visade sig vara i toppklass på slutet var en fröjd att bevittna. Fortsätter laget att jobba hårt och bygga vidare på det spel man hade i defensiven kan både Sandström och Rautio få en tacksam uppgift framför kassen.Bengtzén har egentligen inte stärkt truppen, om vi ska tala i sådana termer. Däremot har den heller inte blivit särskilt försvagat. Grunden är dock en fördel, och Brynäs försäsong handlar om att positionera sig och bygga vidare på det man havt – stor fördel.Utifrån hur andra lag har värvat (med respekt att många är långt ifrån klara) kommer vi säkerligen få en lika tajt serie bland topplagen som den gångna säsongen. Jag placerar ändå Brynäs som kandidat till topp-5 i grundserien och sedan i slutspelet känns semifinal som ett realistiskt krav eller förväntan att ha på laget.Brynäs är ett lag som kan gå långtMed andra ord blir det en snarlik sejour som i våras. Brynäs överraskade hockeysverige säsongen 2016/17. Säsongen 2017/18 handlar om att förvalta detta, bygga vidare och verkligen bekräfta för SHL-etablissemanget att man tillhör toppen.