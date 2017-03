Jensenligan vaknade till när Brynäs slog ut Linköping i kvartsfinalen

Krönika: Brynäs exploderade till semifinalen

En nervös Gävlepublik, gedigen hemmaklack och en Rolf Lassgård som är taggad till tusen. Precis som ett klassiskt slutspel brukar se ut i Gävle under modern era.

Undantag att Brynäs är klara för semifinal!

Cluben är utslagna.

Brynäs, eller nej... Nu är vi korrekta – David Rautio nollade Linköping tre matcher och vinner serien med 4–2. Siffror som få innerst inne trodde på inför den här kvartsfinalserien.



Den verkliga explosionen kom i andra perioden.

Man är van att se många mål i Gävle, men ingen kunde väl ana den explosion som komma skall. Men det gjorde inte så mycket, det var precis det här man väntat på i Gävle sedan Brynäs slog Linköping med 6–0 på bortaplan den första kvartsfinalmatchen.

Den eminente före detta Stanley cup-mästaren Daniel Paille leder Brynäs in i krossen mot nollan. Precis som jag var inne på tidigare, en ledargestalt som verkligen behövs i detta Brynäs.



Att den välkända Jensenligan äntligen fick producera visade också på det sparkapital Brynäs haft under den här kvartsfinalserien. Precis som 6–0-segern i Linköping visade kvällens batalj på vilken forcering Brynäs kan åstadkomma när Jesper Jensen, Oskar Lindblom och Kevin Clark får fart på produktionen.



2–0 Clark och 4–0 Lindblom i målprotokollet ser lovande ut i det som komma skall. Det blir livsfarligt, en mardröm för vilken motståndare SHL än kan sätta emot. Det är just det som Linköping fruktat och som inte fick hända.

Att sedan Ponthus Westerholm gjorde 3–0 visade ytterligare på den offensiva bredd i laget som det talat så mycket om. Vi jublade, tackade och tog emot.



Brynäs gjorde det man behövde för att vinna – att spela sin bästa andraperiod när det gällde som mest och sedan fortsätta på samma linje i den tredje.



Den tredje perioden var inte sämre. Tvärtom – Brynäs som förväntad kunde fortsätta bygga vidare på det spel man skapade i mittperioden. En uppsättning som Linköping inte kunde hantera utifrån den uppförsbacke man försatt sig i.



Marcus Högberg fick minsann en tung kväll i Linköpingskassen, och inte blev det bättre när Ponthus Westerholm kunde enkelt föra fram pucken till Johan Alcén som markerade 5–0.



6–0 blev resultatet. sex, noll. Ta in det, svälj det och behåll just den känslan.



Klacken, sittplats… alla 6021 som befann sig i Gavlerinken kände vittring på semifinalen. Fantastisk stämning i Gävle under en näst intill magisk afton.



Linköping avklarat.

Cluben som aldrig vinner får fortsätta på det spåret. Vad väntar härnäst...?

En hemmaplansfördel mot Skellefteå eller spel i Göteborg mot Frölunda på söndag… För Bulan boys betvivlar jag på att det kommer spela någon större roll. Men visst kan det här laget med hemmafördel slå ut Skellefteå i bäst av sju samtidigt som man besitter potentialen att hota Frölunda i Scandinavium.



Det återstår att se imorgon (onsdag).



Kaffet kokar riktigt ordentligt i Gävle och må det koka under den första semifinalen sedan 2012. Nu Gävlar kör vi!

0 KOMMENTARER 724 VISNINGAR 0 KOMMENTARER724 VISNINGAR VIKTOR ALNER

viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-03-28 21:15:00 viktor.alner@hotmail.comPå Twitter: @ViktorAlner2017-03-28 21:15:00

