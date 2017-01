Krönika: Bulan Boys 2.0 störtdyker igen

4196 personer såg matchen mellan Brynäs och Skellefteå i Gavlerinken – i Gävle får man den publik man förtjänar.

Jag tänker inte analysera tränaren Thomas ”Bulan” Berglunds karriär i Brynäs än. Men i klartext är nuvarande facit att missa slutspelet för första gången sedan 2008 samt att halka ner från en andraplacering till snart Play-in.Av någon anledning är Bulan en gedigen tränare när vinden blåser åt rätt håll. Men så fort den mojnar går man på grund och kommer aldrig loss.Jag begriper heller inte varför detta daltande med målvakterna. Förra säsongen lät man Felix Sandström stå match efter match, förlust efter förlust. Sedan gav man Bernhard Starkbaum förtroendet i en omgång, gick det dåligt den omgången var det dags för Sandström igen.Den här säsongen är det varannan match. Konkurrens finns inte, ingen uttalad ”tävling” mellan två målvakter som vill bli bättre. Nej… varannan match oavsett. Det har till och med uttalats om att målvakten står matchen ut hur många puckar han än släpper in den matchen.Jämför det med Niklas Svedberg och Johan ”Honken” Holmqvist säsongen 2011/12. Visst, nu var Honken/Svedberg en bra mycket bättre duo än Sandström/Rautio. Men där fanns också en intern kamp om vem som vaktade kassen inför varje match. Ingen av dem var säkra, båda var tvungna att ge hundraprocent på träningarna och det resulterade till två målvakter som utvecklades markant under en enda säsong.Den känslan finns inte längre.Men det här kan inte enbart beskyllas på målvakterna. Hela laget har kört fast.Det känns idag mer som en saga än verklig historia... men Brynäs kändes som en ostoppbar maskin som bara malde på. Ibland gick det lite långsammare men maskineriet fortsatte. Numera är det inte bara lite grus i maskineriet.Det har stannat av helt.Det spelar ingen roll om Kevin Clark toppar skytteligan och Oskar Lindblom är med och tävlar bland poängligans topp. Brynäs IF, Bulan boys har återigen satt sig i ett fritt fall.såg jag fram emot ett Brynäs som skulle bli livsfarliga i Powerplay . Spelare som Nick Johnson Ryan Gunderson , Kevin Clark, Daniel Paille , Oskar Lindblom och Tomas Zaborsky (Vi visste ju inte om Zaborskys skada då) kändes ju soma klara namn att briljera i numerärt överläge. Istället känns Brynäs Powerplay-spel som ett stort avsaknad av strategi, idé och fokus.Det är för lätt att spela i Boxen mot Brynäs.letar förstås med ljus och lykta efter något som kan bredda och vara truppen till lags.Men ärligt talat tror jag inte att det skulle komma att påverka laget särskilt mycket.Det här känns värre än den "enkla" lösningen.och 13 omgångar kvar att spela. Totalt 39 möjliga poäng kvar att försöka hämta in.Sätt på er säkerhetsbältena alla brynäsare.Nu kan det bli åka av och den här karusellen känns inte särskilt trevlig – vi störtdyker ju fortfarande.