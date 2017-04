Krönika: Clarks hattrick gav hoppet tillbaka

Dom säger att i svåraste tider brukar hjältar kliva fram. För Brynäs var den hjälten inte Clark Kent, nej, det var någonting bättre än så:

Det var Kevin Clark.

Jag tror att de flesta är med mig när jag säger att matchen igår var en måstematch. Hade Brynäs förlorat och det blivit 3–2 i matcher hade många nog redan viftat vit flagg mot Frölunda. Men Brynäs vägrade förlora en tredje omgång i rad, samtidigt som Gävlepubliken bjöd upp på äkta slutspelsanda.Det blev det jag, med glimten i ögat, brukar kalla för ”Gävlaranamma-hockey”. Det vill säga att Brynäs slogs med näbbar och klor för att inte förlora matchen. Det skulle bara inte bli en ny förlust. Trots att Bulan boys stormade fram, särskilt under mittperioden, kunde Johan Gustavsson och hans Frölunda hålla emot på ett gediget sätt. 16–2 i skott mot mål under andra perioden och Frölunda släppte bara in ett mål.Frölunda har en spelare som stortrivs mot Brynäs, Casey Wellman, som inte tycks lämna en enda omgång utan att stå skriven på målprotokollet. Brynäs har tidigare under semifinalen inte haft någon spelare som kunnat motsvarat Wellmans offensiva effektivitet – fram tills igår: Kevin Clark , nordamerikanen och ligans absoluta skyttekung visade Gävlepubliken, Frölunda och Sverige varför han är en toppforward i SHL. Tre mål stod han för som föranledde till en livsviktig hemmaseger i Gävle.Det var den första hattricken i ett slutspel för Brynäs på 17 år. Tidigare var Tom Bisset år 2000.Den här segern var positiv på många sätt. Inte nog med att Brynäs kvitterade till 2–2 i matcher, utan dessutom att samtliga i Brynäs förstakedja fick synas på poängtavlan. Både Jesper Jensen och Oskar Lindblom fick en assist vardera under två av Clarks tre mål. Samtidigt genererade segern en känsla av hopp och självförtroende tillbaka till laget och fansen.Nu ser alla att det finns en chans att slå ut Frölunda. Det blir inte enkelt, men det finns hopp. Nu står lagen i en situation där man kan tänka bäst av tre matcher – och Frölunda har hemmafördel.Jag säger inte att Felix Sandström har gjort en dålig insats. För att vara 19 år ung har han gjort det så bra han kunnat för att hålla emot Frölundas anfall. Men Sandström är ingen stark slutspelsmålvakt. Målvaktsfrågan är ett orosmoln i Brynäs, det är en öm punkt och folk har påpekat det många gånger under säsongen. David Rautio hade en riktig bra form i kvartsfinalen men såhär långt i semifinalen tycks han ha dragits med förkylning och feber.I bästa av världar hade Rautio varit helt frisk och Brynäs fortsatt kunnat spelat med sin bättre målvakt. Tyvärr har utgångsläget i den här semifinalen sett annorlunda ut.Det krävs en till seger i Scandinavium.Två segrar totalt.Vi tar en match i taget, omgång efter omgång.