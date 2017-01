Brynäs förtjänade inte den publik man fick idag.

Krönika: Det här är skitdåligt, Brynäs

Fullsatt Hovet och Brynäs kommer in oengagerat, i obalans och långt ifrån förberedda.

Ett fullsatt Gavlerinken och Brynäs kliver in oengagerat, i obalans och långt ifrån förberedda.

Ursäkta språket. Men hur fan kan det här vara tillåtet?



Att ett lag får ha en dålig dag är acceptabelt. Men två matcher (+ tidigare omgångar), stormatcher, med fullsatt publik. Då kryper samma lag in under skalet, får varken till passningsspelet, målproduktionen eller ens ett spel värdig den publik man har.



Djurgården bjuder upp. De skapade vägar, höll tätt och utmanade hela tiden. Men Brynäs? Nej. Det blev kalasfiasko.



Hur ser förberedelserna ut en sådan här stormatch? Storpublik och klassikermöte. över 7000 på läktarna och ett event som det pratats om i flera veckors tid.

Förväntan i luften var enorm på snudd till euforisk i 70-tals anda. Men på 70-talet hatade Brynäs att förlora i alla lägen, och man v-ä-g-r-a-d-e att förlora på hemmaplan. Det var näst intill skamligt att förlora framför sin hemmapublik.



"Blir bara sämre och sämre"

Bulan boys är tydligen av annat virke, ett lösare material. För ärligt talat. Brynäs blir bara sämre och sämre. Det började inte i torsdags, det började inte efter 1–4-förlusten mot Växjö. Det började mycket tidigare.



Dessa spelare är proffs och tjänar en, egentligen sjuk summa i månadslön. Och tusentals med åter tusentals fans väljer att betala dyra summor att följa dessa. Då förväntar man sig att dem kommer förberedda, fokuserade och ger för Bock- och Gevalialand när Gavlerinken kokar av förväntan.



Men det brister. Och vart det brister kan jag inte svara på. Min första tanke går till ledarskapet. Vi vet vad killarna går för, vi vet hur de kan producera. Då ska inte flera matcher se ut såhär. Det brister någonstans och då krävs det ledare som kan hantera situationen. ’

7604 individer köpte en biljett ikväll.



Brynäs förtjänade inte en sådan publik. Inte ikväll. Och det tar emot att skriva det.

0 KOMMENTARER 375 VISNINGAR 0 KOMMENTARER375 VISNINGAR VIKTOR ALNER

viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-01-14 18:20:00 viktor.alner@hotmail.comPå Twitter: @ViktorAlner2017-01-14 18:20:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-01-14 18:20:00

Brynäs

2017-01-14 18:16:00

Brynäs

2017-01-14 15:39:00

Brynäs

2017-01-14 09:21:00

Brynäs

2017-01-13 17:31:00

Brynäs

2017-01-13 10:00:00

Brynäs

2017-01-12 21:41:00

Brynäs

2017-01-12 13:33:00

Brynäs

2017-01-11 19:33:00

Brynäs

2017-01-11 19:21:00

ANNONS:

Fullsatt Hovet och Brynäs kommer in oengagerat, i obalans och långt ifrån förberedda. Ett fullsatt Gavlerinken och Brynäs kliver in oengagerat, i obalans och långt ifrån förberedda.Det inleddes mäktigt men storpublik, härlig stämning och riktig 70-talseufori med Brynäs hej hej som spelades under introt. Men när pucken släpptes släpptes även allting annat. Brynäs bjöd inte på den hockey som förväntades och förlorade med hela 3–0 mot Djurgården.Super Duper-klassiker mellan Brynäs - Djurgården. Följ kvällens liverapportering.Du kan vara med i historien, eller så är du en av dem som lämnade.Efter en spännande match nere på hovet där Brynäs lyckades hämta upp ett 3-1-underläge till förlängning. I förlängningen var man ett stolpskott ifrån att ta med sig två poäng hem till Gävle, istället avgjorde Djurgårdens Matt Anderson på straffar. Nu har Brynäs möjlighet att replikera den försmädliga förlusten redan imorgon under en fullspäckad hockeylördag i Gavlerinken.Super Duper Hockey Night är på lördag och Brynäs IF tillsammans med sina partners satsar helhjärtat på att slå publikrekord i SDHL när Djurgården kommer på besök. Det väntas bli fullsatt när herrarna spelar och förhoppningarna är därför stora inför dammatchen. SvenskaFans Brynäsredaktör Viktor Alner tog därför ett snack med Brynäsprofilen Josefine Holmgren för att känna av pulsen inför helgens stormatch.Klassikermöte i SHL med mesta mästarna mot näst-mesta mästarna, två tungviktare i svensk ishockey. Den första av två matcher på rad mellan Brynäs och Djurgården spelas på Hovet i huvudstaden. Fartfyllt och aggressivt spel är att vänta mellan dessa rivaler.Elias Fälth klev av träningen i tisdags, och under matchträningen inför resan till Stockholm var han heller inte på is. Igår kom rapporter om att Brynäsbacken ej är spelduglig när Brynäs gästar Djurgården ikväll. Men nu har det ändrats.Under eftermiddagen idag rapporterade Gefle Dagblad om att Elias Fälth klev av träningen under tisdagen och kommer ej till spel mot Djurgården på torsdag.Det är dags att återfå segerkänslan i Brynäs. Efter två matcher med blygsam målproduktion och en brakförlust senast hemma mot Växjö måste Brynäs komma tillbaka till vinnarformen.