Krönika: Det här laget är något utöver det vanliga

Jag lyfter hatten för den där Thomas ”Bulan” Berglund och hans Brynäs.

Det är smart, det är disciplinerat och vilken moral det finns i den här gruppen!

Mandom mod, brynäsare!

Det här laget är något utöver det vanliga...

Jag vet inte hur jag planerade min semester. Medan Brynäs dundrar fram i kvartsfinalen sitter jag i en liten fjällstuga på Hamrafjället mitt i Tänndalen. På väggarna är det ristat med ”Rallarbo” som får en att tänka på klassiska Strömsbro i Gävle. Men i stugan? Ja, efter den här matchen är det Brynäskänsla så det skriker om det.Det är ingen dålig positionering som Bulan boys har gjort nu. Trots en slarvig inledning av matchen lyckades Brynäs att formatera om sig och utmana ett Linköping som hade ristat in ordet revansch i skallbenet.Det var ett Brynäs som försökte mot ett tajt Linköpingsförsvar som neutraliserade forceringarna bra. Linköping utnyttjade både in bredd och tyngd mot det skridskostarka hemmalaget.Det är alltid roligt när unga spelare får rista in sig i matchen. Det är en fröjd att se Linus Ölunds utvecklingskurva den här säsongen, och att just han fick göra 1–0-målet kunde inte smaka bättre.Marcus Müller samt den fruktade Broc Little såg till att skapa ledningen till bortalaget. Det såg då ut som att Linköping kunde få bättre grepp om matchen då man låg högt i forechecking och tvingade Brynäs till en icing-maraton man sällan ser i hockey.Men Brynäs har några ess i rockärmen – ett av dem kallas att damma av de puckar som går mot Högberg. Det finns ju alltid en tredjegubbe med namn Jonathan Pudas som kan kvittera. Sedan var det bara för den annars defensiva backen Simon Bertilsson att avgöra matchen med 3–2Dan Tangnes gubbar gjorde vad man mäktade med. Men jag måste på något sätt lyfta fram Brynäs förmåga att kunna pressa sig själva ytterligare när man ligger i underläge. Det är lite av det Brynäs vi såg i höstas som allt som oftast vände och vann sina matcher.Den stora skillnaden vi sett i det här slutspelet är Brynäs förmåga att avlasta målvakten David Rautio med gediget försvarsspel. Brynässpelarna är orädda och placerar sig gärna i skottlinjen för att täcka pucken. Går pucken igenom i alla fall finns backarna där för att avlasta returen. Det är ett spelmoment som Brynäs plötsligt hanterar galant.Vidare är det bara att lyfta hatten för självaste Rautio som gör ännu en bra match mot sitt gamla lag Linköping. Han har i många säsonger blivit kritiserad för att inte vara någon slutspelsmålvakt. Linköping är en klubb som känt av det i några säsonger. Men i Brynäströjan ser Rautio ut att trivas avsevärt bättre.2–0 i matchserien. Brynäs har kvartsfinalen i ett järngrepp. Visst, det kommer att bli hiskeligt tufft på onsdag när Linköping har allt att vinna. Brynäs måste fortsätta jobba på den linje man går efter nu. Kan Bulan och hans mannar spela med samma disciplin och mora l som man gjort hittills kan den här matchserien mycket väl bli kortvarig.Jag lyfter hatten för den där Thomas ”Bulan” Berglund och hans Brynäs. Det är smart, det är disciplinerat och vilken moral det finns i den här gruppen! Mandom mod, brynäsare! Det här laget är något utöver det vanliga...Brynäs leder med 2-0 i matcher och har kopplat järngrepp om den här serien. En stark tredje period räddade Brynäs idag.6–0 var kanske inte vad många brynäsare hade vågat hoppats på. Men Bulan boys hade bestämt sig. Det var att vinna, där och då. Bryta varje trend och visa östgötarna hur riktigt slutspels-anda ser ut.Vinner Brynäs imorgon så kan den här serien sluta 4-0 i matcher. Frågan är om Brynäs kan fortsätta som senast eller om Linköping kommer ut som ett nytt lag?Aldrig förr har lagen möts i ett slutspel. Nu är stunden kommen då Bulans Brynäs reser ner till Linköping för att göra upp på allvar. Nu 17 tar vi 14...Känner ni lukten? Mmmmmm… det luktar så vansinnigt gott. Vad är det för något som luktar så underbart? Men… är det du som luktar så gott Le Mat?Brynäspanelen är tillbaka och denna gång består panelen av BIF-skribenterna Johan Norrström, Fredrik Englund, Anders Blank och David HydlingBrynäs inleder kvartsfinalen som bortalag i Linköping. Då passar brynäsarna på att kraftsamla sig för att ge all stöd de kan till sitt hjärtelag.Linköping blir en tuff utmaning för gävlelaget i kommande kvartsfinalspel. Det mesta av statistisk data talar emot, men det finns några ljusglimtar som skapar möjligheter för Brynäs att bli en riktig dryg motståndare för östgötarna.Att se Kevin Clark etta i skytteligan känns riktigt bra. Att se Oskar Lindblom på andra plats känns ännu bättre.