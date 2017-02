Krönika: Efterlängtat uppehåll

Sweden Hockey Games, landslagsuppehåll och tid för att slicka sår och ladda om inför seriens slutspurt och ett kommande slutspel. För mig som krönikör, en tid för reflektioner om hur det sett ut på slutet och vad jag hoppas och tror på framtiden. Jag kommer skriva om det som ALLA andra också skrivit om; kräftgången, dubbelmötet mot Luleå, Bulan och eventuella nyförvärv...

Efter ett väl genomfört dubbelmöte med säsongens drömmotståndare, Luleå, i färskt minne kan jag ändå se lite nyktert på "kräftgången" man haft i januari. Jag har varit oerhört nere och negativ till hur man spelat på slutet, och då kan vi säga att "på slutet" är efter segermatchen med 1-0 mot Färjestad den 5/1. Efter den har det nu spelats 11 matcher... Närmast efter FBK-segern kom 1-4 torsk mot Växjö som då hade börjat sin poängjakt som nu är uppe i 15 matcher utan förlust (efter 60 min). Växjö har endast släppt ifrån sig 5 poäng sen den 20/12, annars har det varit idel fullpoängare för Hallams gäng! Efter Växjömatchen var det dubbelmöte mot, de som i år har visat sig bli våra mardrömsmotståndare, Djurgården med början på Hovet. 3-3 efter full tid och förlängning och Brynäs första straffläggning för året förlorade man. Sen väntade hemmamötet och klubben hade laddat upp med Super-Duper-Hockey-Night och allt vad det var, klassiska herrtröjor och dammatch direkt efter A-lagsmatchen då det skulle slås publikrekord. Det blev en rejäl missräkning och 0-3 efter full tid var nästan smickrande för Brynäs då inget, absolut inget var bra, man var inte ens nära. Man hade chans till snabb revansch mot Örebro fem dagar senare men Örebro gick fram till en tvåmålsledning och man lyckades efter mycket om och men få 3-3 innan hesa Fredrik ljöd för full tid och sen formligen stal Brynäs extrapoängen i förlängningen. Bra såklart, men spelet var inget att skriva hem om. Lördagsmatch i Skellefteå med ett pånyttfött AIK efter en lite trevande säsongsinledning är inte det lättaste och efter de två senaste matchernas bottennapp hade jag inga stora poängförhoppningar, 3-0 till getingarna... Sen sprattlar man till och gör en heroisk tredje period nere i Scandinavium och vänder ett 2-0 underläge till 4-2 vinst genom 3 mål i sista akten, 2 av Lindblom. Riktigt starkt och man visar att man kan om man vill... Två dagar ytterligare framåt i kalendern stod Malmö för motståndet och matchen spelas i hemmaborgen. Malmö gör 2 mål i första perioden och med en händelselös andra akt hoppas man på ett nyväckt Brynäs inför sista, men icke. 9 sek in i perioden gör MIF 3-0 och uppförsbacken var enorm! Brynäs reducerade till 2-3 men med 1:16 kvar gör Malmö 4-2, ridå ner. Och innan man får göra bokslut för januari 2017 är det ytterligare en match mot Skellefteå, den här gången i Gävle. Förlust med 2-6 och jag kan inte säga att jag är jätteförvånad över det resultatet mot, ett för Brynäs, riktigt motståndarspöke!9 matcher i januari, en mardrömsmånad för Brynäs om man ser tillbaka på de senaste åren också. Alla lag har svackor, så är det, men man tar bara 8p av 27 möjliga i januari, då går det fort i tabellen. Att man förlorar ibland säger jag inget om men det är framför allt sättet man förlorar på som jag retar upp mig på. MEN, vi skulle se nyktert på januaris matcher och de enda matcherna jag är riktigt besviken på är Djurgården borta och hemma och Örebro hemma, möjligen också Malmö hemma. De tycker jag man ska vinna emot. Lägg till där då att man vinner mot Färjestad och Frölunda så är det tre matcher kvar och att torska mot Skellefteå x2 och ett Växjö i ett riktigt bra flow skäms jag inte för. Man kan tycka att jag förskönar nu, MEN om man har i åtanke då att det återigen varit en omtumlande månad med mycket rykten om både spelare och ledare, säkert en hårdare träning inför vad som komma skall OCH sen har alla lag svackor. Så om vi nu har HAFT vår svacka och att vi där får räkna in 4 skitmatcher (Djurgården x2, Örebro och Malmö) så får vi kanske va "nöjda" att vår svacka inte gjorde större sår än den gjorde! Jag hoppas på det iallafall.Luleå har kommit att bli en riktigt rolig motståndare för oss Brynäsare då vi nu vunnit samtliga matcher mot Norrbottningarna iår och endast släppt iväg 1 poäng till norr. Dubbelmötet den 2/2 & 4/2 hade piskats upp till en riktig symbolmatch med tanke på allt surr det varit om "Bulans" framtid i Brynäs eller Luleå men framför allt om man skulle studsa tillbaka på vinnarspåret! 4-4 (3 mål av Bill Sweatt i mittenakten, ett äkta hat-trick) efter 60+5 spelade och straffläggning väntade där Brynäs straffspecialist Kevin Clark gjorde avgörande mål och sen väntade returmöte i Gävle där Luleå inte tagit en fullpoängare sedan 6/10 2011!! då dom vann med 1-0 efter mål av Damien Fleury efter 18 sek spel... Den sviten bröts inte den här gången heller och efter 6-2 vinst så känns det inte så nattsvart längre. Nu kommer ett oerhört viktigt landslagsuppehåll där jag nu verkligen hoppas att några av våra skadade spelare kommer tillbaka (Bertilsson, Nic Johnson, Jensen) och även Sundqvist ryktas vara nära en comeback. Oscar Lindblom var tänkt att spela i Sweden Hockey Games men togs ur spel i slutet av Luleåmatchen hemma och ska ha någon känning någonstans, jag är inte helt inne på den idén men det är en annan femma... Paille missade de två sista matcherna innan uppehållet pga personliga skäl och ska ha lämnat landet också men han ska vara tillbaka tills serien drar igång igen den 14/2 då man möter Djurgården på Hovet.Sen rycker även Bengtzén i lite nyförvärvstrådar och trots att han, likt Sundlöv, har hävdat död marknad finns det ju spelare på marknaden och nån borde kunna passa in tycker jag. Mattias Guter , Sakari Salminen, David Ullström, Patric Zackrisson och Richard Gynge är alla fem på glid från deras nuvarande klubbar. KHL -klubbarna Medvescak Zagreb och Slovan Bratislava har i stort sett sagt att alla spelare är fria att lämna. Det är inte många spelare som kunde vara intressanta där, men i Zagreb finns en personlig favorit i Alexandre Giroux. Han har sprutat in poäng i AHL och spelat många AHL-slutspel med stor framgång och trots hans 35 år är jag övertygad om att han skulle göra bra ifrån sig i SHL också. Även tyska klubbar släpper spelare nu och två som ryktas bort är Hannu Pikkarainen och Blair Jones från Iserlohn... Frågan är om Bengtzén gör slag i saken och värvar in en till spelare nu eller om han har is i magen och spar pengen till nästa år då t.ex. Lindblom högst troligt ska ersättas (Rödin??) vilket blir kostsamt plus att de juniorer som nu fått chansen spelat riktigt förtroendeingivande. Ja, det vore kul att vara en fluga på Bengtzéns kontor nu för tiden för att höra hur det resoneras nu inför ett annalkande slutspel.Bulan, han har varit en frisk fläkt sen han kom till Brynäs efter Tommy Jonsson där för 2,5 år sen och står för ett ledarskap jag gillar skarpt men på slutet har han inte stått att känna igen tycker jag. Inte lika het som tidigare och inte lika känslosam i mina ögon. Till slut kom även en anledning som jag tar som huvudanledning till det, han är redan NU klar för Luleå och har haft lite att fundera på och ta ställning till nu på sistone. Luleås VD går ut och säger att man tagit kontakt med Bulan som kort därefter säger att han inte blir kvar i Brynäs och kommer flytta hem till Norrbotten efter säsongen. Luleå "sparkade" idag Stefan "Skuggan" Nilsson som redan nu går in som sportchef bredvid "Osten", som han nästa säsong kommer ersätta fullt ut. Man gör plats för Bulan helt enkelt. Jag säger inget alls OM att han flyttar hem, men jag tycker det känns skit rent ut sagt att det är "ute" i media och är så uppenbart hur Luleås ledarkonstellation kommer se ut nästa år och det där ingår en ledare som faktiskt har kontrakt med Brynäs. Men så är tydligen branschen och det är väl bara att acceptera att spelare och ledare ser om sitt hus mitt i brinnande säsong. Men personligen tycker jag det är förkastligt! Däremot är jag helt övertygad om att Bulan är professionell i sin yrkesroll och vill göra ett snyggt avslut med Brynäs. MEN, betänk om Brynäs skulle ställas mot ett Luleå i ett slutspel... Spännande!Sammanfattningsvis vill jag bara säga att uppehållet kommer lägligt och jag tycker inte vi ska måla fan på väggen än, efter Luleåmatcherna är då jag positiv inför framtiden. Laget vinner, juniorerna producerar, Bengtzén kanske kryddar med någon spetsspelare, Sunqen kommer tillbaka och en av ligans bättre defensiva pjäser (Bertilsson) måste bara vara spelklart mot Djurgården, han har ju varit på gång in i startuppställningen hur länge som helst som det känns... När serien startar om väntar Djurgården (b), Leksand (h), Malmö (b), Örebro (b) och Rögle (h) som de 5 första motståndarna och är laget bara på tårna och ödmjuka inför uppgiften och taggad till tänderna så är 15p där ingen omöjlighet! Kämpa för det! Då har man lagt en bra bas att stå på och att en topp-4 placering inte är helt omöjlig att nå (6p till 4:e platsen NU), vilket borde vara målet efter en riktigt bra höst.Det blev en lång krönika detta, men jag har samlat på mig en hel del tankar och känslor i januari och nu fick dom fäste på skärmen! Hoppas du gillar mina tankar! Full fart mot slutspel nu!Nu Gävlar kör vi!