Krönika: En känsla vi gärna tar med oss till kvarten

Det var en typisk "brynäsmatch" i Gavlerinken ikväll.

Fem mål framåt och ett Brynäs som bara ville fortsätta spela hockey.

Men bäst av allt - Bulan boys klara för kvartsfinal!

I en halvtom lada var det bara att åka. Åtminstone var det lite så det kändes i Gavlerinken ikväll. Brynäs vill spela med högt tempo samtidigt som Karlskrona gärna försökta sänka den för egen vinning.Brynäs var trycket starkare och behöll kontrollen trots underläge i tidigt skede.För det gjorde inte så mycket att David Pintz gjorde sitt första mål för säsongen just ikväll. Den kunde Brynäs bjuda på när en skymd David Rautio inte riktigt såg vilket läge pucken kom farandes.Resten av matchen i Gävle tillhörde ingen annan än självaste gävlelaget.Kvällen eskalerade till en sådan där, för säsongen, typisk Brynäsmatch. Det var toppkedjan Clark, Lindblom och Jensen i kanonfart samtidigt som Westerholmarna gärna signade på målprotokollet även dem.Men något som måste nämnas i detta sammanhang är Juuso Ikonens första mål i Brynäströjan. En leverans från Oskar Lindblom och Ikonen kunde stabilt sätta den bakom nätet på den egentlige Brynäsprofilerade målvakten Johan ”Honken” Holmqvist.Juuso Ikonen gjorde sitt första mål i Brynäs (4–1-målet) assisterad av Oskar Lindblom och Kevin Clark 5–2 är helt klart ett godkänt resultat mot ett Karlskrona som gjorde en del farliga uppstickare som satte David Rautio på prov. Offensivt helt i linje med de matchbilder där Brynäs varit det puckförande laget och kunnat sätta sin prägel i speltempot. Det är såhär Brynäs ska spela, om inte annat kanske lite skarpare i egen zon.Att ta sig an en topp-4 placering har blivit en omöjlighet i samband med att Linköping vinner sin match. Ändock kommer matchen mot Leksand på torsdag bli en viktig sådan. Det handlar egentligen inte om att bygga självförtroende – det har det här laget gott om redan. Det handlar snarare om att komma in i slutspelet med sådan bra känsla som möjligt i ryggsäcken.Att kunna avsluta serien som segrare i ett hett Gävledala-derby kan sällan bli fel inför vad som komma skall.4143 i publiksiffra är alldeles för dåligt för en sådan här viktig match. Nu är Brynäs klara för riktigt slutspel, Gävle. Det är dags att agera precis som läget krävet - Alla Till Gavlerinken!Fansen glömmer aldrig sina hjältar, och att därför höra brynäsarna eskalera "Honken" *klapp, klapp* och "Ove, Ove, Ove Molin" efter matchen värmde hjärtat lite extra denna fantastiska afton. Tack!Ett sista Gävledala-derby och sedan slutspel... Det är nu kaffet börjar smaka som bäst!