Krönika: Framgång föder (ekonomisk) framgång

Efter att Brynäs tog sig till en sjunde avgörande SM-final var det givet att klubben skulle långt ifrån redovisa röda siffror i bokslutet. Nu blev det 10 miljoner kronor i positivt resultat vilket resulterat till 15 (14,9) miljoner kronor i eget kapital.







Det här bevisar på hur snabbt det kan vända i den här branschen.



För bara ett år sedan åkte Brynäs på miljonförlust, krismöte med fansen anordnades och den 83-årige urbrynäsaren Lennart Sundberg hyttade med näven och påminnde Stefan Bengtzén vilket jäkla ansvar han hade.

Då låg Brynäs med tvåmiljoners-marginal till att elitlicensen i SHL hotades.

Idag, bara ett år senare blev det miljonregn över klubben.



Det är bara att konstatera att slutspelet är viktigt.

Sporten, spelet, laget är produkten som generar detta.

Ett starkt och framgångsrikt lag bygger också en stark ekonomi.



Det blir trots det ingen direkt höjning av spelarbudgeten. Man får tycka vad man vill om det. Men Johan Stark säger också i intervju med Gefle Dagblad att det finns undantag om viktiga Brynäsprofiler får för sig att återvända. Han tog då

Vidare väljer föreningen att byta ut ljudsystemet i Gavlerinken till nytt och modernt, som också är rätt anpassad för arenan. Det är en stor och kanske rätt tråkig utgift men ändå oerhört viktigt för helhetsintrycket när du besöker arenan.



En annan viktig detalj som klubben satsar på är rekrytering av en damansvarig samt damtränare/sportchef.



Fansen måste till Gavlerinken

Med minskad kostnadskostym i organisationen samt adekvata och långsiktiga ekonomiska beslut kan Brynäs på god grund fortsätta med positiva resultat även kommande säsong. Oroväckande är dock att man inte lyckades nå upp till det publiksnitt man budgeterade för den gångna säsongen. Detta trots en oerhört framgångsrik säsong där Brynäs var en av ligans skickligaste offensiva lag.



Klubben måste hitta vägar att få fler till läktarna i Gävle.

Något som är lättare sagt än gjort.



I den frågan har dock inte bara Brynäs ett ansvar. Även vi fans måste ta ett ansvar oavsett om man trivs på sittplats eller stå. Publikintäkterna är en stor ekonomisk kraft till föreningen. Starkare ekonomi desto bättre förutsättningar finns för att se rolig och fartfylld hockey i Gävle.



Något vi alla vill se.



Den 19 juni kl 18.00 hålls årsmöte för föreningens medlemmar i Gavlerinken Arena. Hoppas vi syns där.

VIKTOR ALNER

viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-06-10 11:27:00

