Krönika: Guldet ska hem till Gävle igen!

Brynäs har tagit sig till final.

Det är slut på allt som kallas ödmjukhet.

Nu sjutton är vi på väg mot fjorton!

I motgång är oken på axlarna tunga att bära. I framgång lyfter dom!



Jag behöver egentligen inte skriva det, men jag gör det ändå.

Brynäs besegrade Frölunda med 3–1 och vinner semifinalserien med 4–3 och är finalklara!



"Brynäs är för dåliga" skrev Expressens Nyström. Tji fick han! "Hoppas på HV71–Frölunda" säger sportbladets Tomar Ros. Stort nej på den!

För det är just det där "dåliga" Brynäs som ska möta HV71 i finalen 2017.



Brynäs första final sedan 2012.



Brynäs klev in i ett kokande Scandinavium som fick betongen att spricka och taket att resa sig. De måste ha lyckats klämt in hela Göteborg i bygget.

För Brynäs om något lag i historien vet att det är svårt att vinna i Scandinavium.



Frölunda var skridskostarkare, de smällde på i en mer fysisk hockey än tidigare under semifinalserien. Brynäs hade i långa omgångar inte mycket till kraft att sätta emot.

Men tack vare det tidiga målet, i korrekt mening bara 52 sekunder in i matchen, då Juuso Ikonen i numerärt överläge fick sprätta in 1–0-målet i nättaket, kunde Brynäs någonstans hitta energin som behövdes.



Det var dock ingen glasklar ledning då Frölunda ville äga matchen och pressade Brynäs alldeles för djupt ner i den egna zonen. Inte ens Oskar Lindbloms 2–0-mål kändes säkert.

Hela mittperioden var som ett enda långt zonspel där Frölunda malde, pressade och forcerade emot Brynäs slitna försvarsuppställning. I rättvisans mening kunde hemmalaget få reducera, kanske det största skitmålet under slutspelets gång, men det var välförtjänt.



Efter en tung andraperiod, och lite återhämtning klev ett nytt Brynäs in i slutperioden och bara 56 sekunder senare kunde Oskar Lindblom göra sitt andra mål i matchen.

Den nya Silfverberg säger många.

Jag säger nej, Lindblom är ingen Silfverberg.

Lindblom är Lindblom, och han spelar Lindblom-hockey. Han är den där smarta, skickliga och framförallt listiga spelaren som hittar positionerna, lägena och får han inte stå som målgörare vet han precis hur man får fram en assist.



Njut av Linbloms spel här och nu! Vi lär inte se honom på isen i Gavlerinken till hösten.



Juniorerna visar vägen

Annars är det bara att hylla den som hyllas bör. Han har varit ifrågasatt många gånger. Jag är inte större än att erkänna att min kritik har varit stor ibland. Men de två senaste omgångarna har Felix Sandström hållit detta Brynäs i liv. Det är en makalös insats som den unge talangmålvakten har stått för. Släppt in en puck på sex perioder mot Frölunda i en semifinal är mer än mycket väl godkänt.



Simon Bertilsson blev, tyvärr, illa däran under den här semifinalserien. Plussa det med att Elias Fälth var borta kunde vi summera Brynäs försvar mycket svagare inför den sjätte i omgången i Gavlerinken. Brynäs plockade då in Marcus Ersson, sätter honom bredvid Ryan Gunderson, och sen blev det bara bra.

Punkt.

Det är ett moget spelsinne i Ersson. Bra spelförståelse, tvivlar inte i närkamperna och har klivit in som ung junior mitt i en brinnande semifinalserie och gjort det med bravur!



HV71 har myst en hel vecka. Jönköping har gnuggat händerna medan Brynäs och Frölunda tagit ut sig mot varandra. Om en veckas vila är en fördel eller ej är egentligen svårt att sia om. Brynäs har ingen tid för återhämtning eller slicka sår för den delen, men Bulan boys är redan i matchtempot. HV71 måste börja ladda om från noll, och ställa in sig mentalt i slutspelsbubblan.

Det kommer bli en hejdlös tuff finalomgång.

Mer än så säger jag inte – det är slut på ödmjukheterna.



Istället sjunger jag med:

"Guldet ska hem, guldet ska hem, guldet ska hem till Gävle igen"