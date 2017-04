Krönika: I Gävle frodas en modern Brynäsanda i gammal hockeykultur

I det skogbeklädda slättlandet norr om Uppland finner vi Gästrikland. Ett litet landskap klämd mellan Svealand och Stornorrland. I de södra delarna är jorden präglad av större odlingar medan i norr finns Ödmården – skogsområdet som gränsar med Hälsingland i norr.

Gästrikarna bär inte på någon högtidlig kultur som Skåne, Jämtland eller grannlandskapet Dalarna i väster. De flesta gästrikar har ibland själva svårt att finna identiteten med Gästrikland. Vi är inte ens överens om vi ska kalla oss norrlänningar eller ej – trots att geografin i dagsläget talar för Norrland. I Gävle är detta en ständig pågående debatt.Men den gamla klubben från tvärgatorna på Brynäs lever kvar i toppen.Och idag är Brynäs modernare än någonsin.Brynäs har i skrivandets stund ett grepp om HV71 i finalserien. Klubben leder med 2–1 i matcher och det går inte att undgå den sociala kraft som hockeylaget har i Gävle. Simon Bertilsson med den rena, reklamfria matchtröjan. Unikt i svensk ishockey.Jag gick in i en liten godisbutik igår strax intill stortorget i Gävle. Butiksbiträdet välkomnade mig artigt och sedan sade han:– Det är hockey ikväll va?– Ja, det stämmer, svarade jag.Sedan kikade han ut genom butiksfönstret bortom stortorgets gråaktiga fasader. Sedan nickade han instämmande.– Gatorna blir alltid tomma när det är hockey och fortsatte:– Särskilt nu under slutspel. Det är fullt med kunder här i butiken timmarna innan match, sedan är det helt tomt. Har du sett pubarna?Jag svarade med ett artigt nej på den frågan.Butiksbiträdet nickade igen.– Det är fullt överallt. Det är galet, men samtidigt, det är bra för handeln. Gävle behöver Brynäs.Stan kändes nästan ödsligt samtidigt som stämningen i luften var levande.Mitt eget särintresse för historia väcks extra till liv varje gång jag passerar Nynäs IP. Det fick mig också att tänka på när Gävles två anrika lokaltidningar Gefle Dagblad och Arbetarbladet flyttade sina redaktioner för bara några dagar sedan ifrån Hattmakargatan. Samma gata som Monte Afzelius, han som sägs vara Sveriges första hockeyspelare redan 1912, växte upp.Det finns en anrik hockeykultur i Gävle.Gävle kallas ibland för Sveriges Toronto. Här föds, formas och frodas hockeytalanger som sedan blir till legender. Sedan Niklas Bäckström har staden tagit fram 12 nya NHL -spelare. Samtidigt har Gävle en stor skara hockeylegender, för många för att rada upp här och nu, på sin meritlista.Ishallar står stoltserade i de flesta av Gävles stadsdelar. Inom en mils radie hittar du åtta ishockeyklubbar.– Det är unikt, säger Brynästränaren Thomas Berglund i en intervju till Aftonbladet.Men idag står hela Gästriklands ishockeyförbund bakom flaggskeppet Brynäs IF, tvärgatornas lag. Det är genom småklubbarnas hockeyfostran som Gävlehockeyn skapas. Det är i den kulturen som Brynäsandan frodas.Vi är nu inne på den femte generationen i Gävle som får uppleva svensk elithockey. Barnen idag, precis som jag själv, får höra om berättelserna. Laget som aldrig förlorade. Rivaliteten som fanns klubbarna emellan i då, lilla Gävle.Expressens Magnus Nyström skrev”Publiken i Gävle är egentligen inte tråkig. Det handlar om att man är bortskämd sedan många år tillbaka.”Brynäs jagar nu sitt fjortonde SM-guld. Gävles femtonde i ordningen.Brynäs är större än Gävle. Det finns fler brynäsare i Sverige än vad det finns Gävlebor, långt mer än det dubbla, och då har Gävle precis passerat 100 000-sträcket i antal invånare.Gavlerinken lika ståtlig som alltid på Sätraåsens, numera Gavlehovs höjder.Den eminente lokalkrönikören Stisse Åberg skrev igår:”Hallå, är Gävle redo? Är Gavlerinken redo?”