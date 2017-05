Krönika: Kontinuitet kan vara nyckeln till framgång

Anders Lindbäck, Niclas Andersén och Anton Rödin. Det enda jag läser på sociala medier nu är “Vart är satsningen?”. Jag själv anser att kontinuitet i laget kan vara nyckeln till framgång.

Om vi tittar tillbaka på guldåret 2012 så tappade Brynäs sex nyckelspelare efter säsongen. Spelare som Niklas Svedberg, Niclas Andersén, Mattias Ekholm , Andreas Dackell, Johan Larsson , och Jakob Silfverberg var alla förlorade och Brynäs var tvungna att börja om från början.I år har vi egentligen bara ett stort tapp i Oskar Lindblom och Brynäs kan istället satsa på kontinuitet. Oskar var i och för sig överlägset bäst i laget och förtjänade verkligen priset som årets forward i SHL säsongen 2016/2017. Där har Brynäs en otroligt tuff uppgift att fylla den luckan men i övrigt så ser jag inte riktigt problemet.Det ska såklart inte glömmas bort att Brynäs även tappar spelare som Westerholmarna, Tomas Zaborsky och Nick Johnson . Men inte heller här ser jag något stort problem. Zaborsky gjorde ett bra slutspel men annars så var han skadad hela säsongen. Nick Johnson var petad halva säsongen och bröderna Westerholm var väldigt ojämna i sitt spel. Kollar vi på vilka som har ersatt dessa så finns det frågetecken ja. Men samtidigt så kommer juniorerna ledda av Linus Ölund ta mer plats nästa säsong. Och kom ihåg, minst en “toppforward” till ska in i laget.Frågan är om Roger Melin kan få ihop laget på samma sätt som Bulan fick förra säsongen? Det återstår att se.Målvaktsposten kommer det såklart pratas väldigt mycket om. Varför tog vi inte in Joacim Eriksson, Anders Lindbäck eller Niklas Svedberg? Här kan jag till viss del hålla med om att jag gärna hade sett en toppmålvakt med Gävlekoppling sedan tidigare i laget. Samtidigt så kommer Felix Sandström att fortsätta utvecklas under Pecka Alcéns vingar. Och tillsammans med David Rautio så lyckades dom på ett väldigt underligt sätt komplettera varandra bra. När den ena målvakten spelade dåligt så klev den andra in och spikade igen matchen efter. Tillsammans med hela laget höll de under förra säsongen på att ta Brynäs till ett 14e SM guld.I brist på nyförvärv så tycker jag att förlängningen med Lukas Kilström och att Simon Bertilsson stannar kvar i laget måste ses som en vinst bara det. Hade vi förlorat båda dom två så hade vi haft riktiga problem. Simon är sedan tidigare en av ligans bästa backar och Lukas växte under säsongen ut till en gigant med bland annat bäst +- statistik i laget. I övrigt ser backuppsättningen ut som förra året med ett undantag. Jonathan Pudas ersätts av Henrik Larsson som i överlägsen stil vann backarnas poängliga i hockeyallsvenskan förra säsongen(40p). Jag tror att det bytet kan gå ganska jämt ut och att i övrigt så kommer kontinuiteten vara otroligt viktigt. Alla spelade vet vart dom har varandra och känslan är att backuppsättningen håller hög SHL klass.Om Linus Ölund fortsätter som han avslutade förra säsongen så kan vi ha två riktigt bra första kedjor även kommande säsong. Ha även i åtanke att en till “toppforward” ska in i laget. Hålet som Oskar Lindblom lämnar bakom sig är nästan omöjligt att täppa igen, men så är det och så kommer det alltid att vara med unga talangfulla spelare i SHL. Nu har vi istället fått in två stycken till synes utfyllnadsspelare i Liljewall och Caporusso men ha även här i åtanke att en spelare som Jesper Jensen sågs som en utfyllnadsspelare inför förra säsongen. Vad det nu säger om Liljewall och Caporusso lämnar jag osagt.Till sist vill jag även säga att förlängningen av Juuso Ikonen känns väldigt bra. En ung lovande spelare som efter en misslyckad session i Djurgården fick en nytändning i Brynäs. Han kommer liksom Linus Ölund göra 30+ poäng nästa säsong.Avslutningsvis så vill jag påpeka att Brynäs lyckades ta sig till final med laget vi hade förra säsongen och jag förstår tanken men Bengtzéns satsning. Jag trodde inte att Brynäs skulle gå till final förra säsongen och jag har lika svårt att se att man gör det nästa säsong. Men vem vet, kanske kan vi överraska igen?Guldet ska hem till Gävle igen!Sandström (Rautio)Gunderson - BertilssonKilström - LarssonFälth - Carlsson(Ersson - Zanetti)Clark - Jensen - (toppforward)Ikonen - Ölund - CaporussoLiljewall - Granström - PailleAlcén - Boqvist - Blomqvist(Asklöf - Mannberg)