Krönika: Lagmoral och ett gävlaranamma räckte för Brynäs

Det finns inget härligare

än vara brynäsare

Oh oh oh oh….

Jag sjunger med. Jag sjunger med klacken även om det inte hörs från vardagsrummet.



Ikväll handlade det om mer än att bara ge Frölunda en ordentlig match. Det här var Bulans, Pudas, Westerholmarna och hela Brynäs markering till fansen – de har inte gett upp.



Lägg ner konspirationerna, spekulationerna och allt som är taget ur luften. Brynäs IF är fortfarande ett lag att räkna med.

Bulan boys vill fortfarande vara med.



Det kändes dock tungt när Jesper Jensen slarvade i egen zon som föranledde till att hemmalagets Patrik Carlsson kunde sätta dit 1–0 bakom David Rautio.

Än tyngre blev känslan när Frölundas Johan Sundström satte 2–0-målet tidigt i den andra perioden.



Men vilket lag är bättre på att vända matcher än Brynäs?

Jensen bad om ursäkt till brynäsarna och reduceringen var ett faktum.

Sedan var det Bulan boys À la special som serverades i Scandinavium. Jag hoppades nästan på att Marc Zanetti skulle fått kvitteringsmålet. Snyggt skott från blå och inte mindre än poänggöraren Oskar Lindblom fick stå för melodin.

Daniel Paille som legat i lä under flertal omgångar ville inte vara sämre. Efter bra framspel till lagkaptenen Jacob Blomqvist som ledde fram till ledningsmålet.



Den här kvällen kände vi igen det där Brynäs som med gedigen lagmoral och ett Gävlaranamma kunde käka sig in i matchen. I tredje perioden grävde sig Brynäs framåt och skakade om ett annars ohyggligt starkt Frölunda.



Med klockan på två minuter och sju sekunder kvar av matchen tvingas Frölunda till en Time out. Johan Gustafsson plockades ut och göteborgarna forcerade fram.



Oskar Lindblom ville signa sitt namn på protokollet igen och sveper pucken sådär pricksäkert över hela banan och 4–2 till kaffekokarna är kvällens stora faktum.



Det här var en betydelsefull batalj. Thomas ”Bulan” Berglund klargjorde vad som gäller, och allt som det skrivits om i diverse forum och sociala medier kan vi släppa nu.



4–2-seger på bortaplan mot Frölunda. Det är bara tre lag som lyckats med det den här säsongen.



Det är ett styrkebesked.

Och Simon Bertilsson sägs vara snart tillbaka.



Vi stannar där.

Men ta med känslan, inställningen och fokuseringen hem till Gävle mot Malmö på lördag.



Nu Gävlar kör vi!

0 KOMMENTARER 694 VISNINGAR 0 KOMMENTARER694 VISNINGAR VIKTOR ALNER

viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-01-26 21:36:00 viktor.alner@hotmail.comPå Twitter: @ViktorAlner2017-01-26 21:36:00

