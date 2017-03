Krönika: Linköping har rätt, alla till Saab Arena!

Snaran runt clubben som aldrig vinner är knuten, och den börjar dras åt. Att Linköping ska vända detta börjar kännas allt mer långsökt.

Men Brynäs har en vinst kvar att jobba på.

Ingenting är klart...

VIKTOR ALNER

viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-03-25 09:11:00

Linköping har dock rätt i två saker, ETT; det är ingen omöjlighet att vända det, TVÅ; alla måste till Saab Arena.Då menar jag naturligtvis brynäsarna.För i landskapet Östergötland finns där en stor skara trogna brynäsare sedan en generation tillbaka. En tradition som Brynäs vilar starkt på sedan fornstora dagar på 70-talet. Alla till Saab Arena, fyll ladan med brynäsare och njut av en riktig grym batalj på isen!Matchen igår kändes nästan som den avgörande omgången. Båda lagen slet ur det mesta av varandra. Brynäs gjorde ett gediget arbete och bara vägrade att tappa övertaget i matchserien samtidigt som Linköping slogs med blodad tand för sin överlevnad.Det var mäktigt att se från läktarplats – ännu mäktigare var publiken som aldrig gav sig. Kanske var det just det som brynässpelarna kände i stridens hetta; publiken och Gävle vägrade att förlora den kvällen.Ja, så skriver Gävles lokala sportkrönikör Stisse Åberg i Gefledagblad/Arbetarbladet efter matchen igår. Med all rätt!Jag har kritiserat Simon Bertilsson utifrån hans stora skadehistorik. Men i sin bästa form toppar han SHL bland backar. Under den här kvartsfinalserien har Bertilsson givit och tagit av sig själv i varje kamp. Att han dessutom, som en egentligen defensiv pjäs, går in och avgör i två av fyra spelade omgångar såhär långt är extraordinärt.Jag har skrivit så många gånger om Brynäs breda offensiva bredd. Linköping börjar känna av hur drygt det är att matcha Jesper Jensen, Oskar Lindblom och Kevin Clark så pass hårt som man gör – och ändå forcerar Brynäs fram med bra lägen mot målvakten Högberg,Det måste också kännas surt att bli snuvad på så många mål när den eminente David Rautio – som varit kritiserad i Linköping som en icke-slutspelsmålvakt – plötsligt stänger igen totalt mot Linköpings anfall.Hans Abrahamsson skriver i Aftonbladet att "Brynäs hej" inte ska användas som introlåt och att Brynäs måste tänka om. Jag tänker tvärtom – Brynäs hej hej är en utmärkt introlåt. Det faller inte i en enskild journalist att avgöra vad fansen vill ha."Brynäs hej" var en önskan från fansen som Brynäs svarade på. Det skapar god stämning i arenan, nostalgiska vibbar där både veteranerna och fjärde generationens brynäsare kan haka på. Personligen kan jag tycka att det symboliserar något fint i ett slutspel; både historia och drömmen om den stora tiden åter.Snaran runt clubben som aldrig vinner är knuten, och den börjar dras åt. Att Linköping ska vända detta börjar kännas allt mer långsökt. Men Brynäs har en vinst kvar att jobba på. Ingenting är klart...Övertidsdrama i Gavlerinken slutade med Brynäsvinst. 3-1 i matcher och Brynäs har nu allt i egna händer. Vinst på söndag så är vi klara för semifinal.En vågskålens match – för åt vilket håll skulle det rinna över? Två lag som slogs med blodad tand på isen. Det var som en vildsint tiger brottades med det hungrigaste av alla lejon. Den brutalaste av många nerviga matcher såhär långt på säsongen. Tack och lov finns Simon Bertilsson...Folk frågar mig ofta hur det kommer sig att jag håller på Brynäs, när jag bor i Linköping. Jag svarar alltid att det är tack vare min farsa. Brynäs var en vinstmaskin på 60-70-talet och fick med sig många supportrar i landet, inte bara i Gävle. Så farsan blev, precis som många andra, djupt förälskad i det klassiska laget Brynäs från Gävle.Kan ett fullsatt Gavlerinken hjälpa Brynäs till 3–1 i matcher?”Byt till rätt matchtröja” skriver Linköping på sin hemsida då man anser att det finns för många brynäsare i Saab Arena.När ett lag börjar ”lattja” mer med pucken än att spela den så vinner man sällan några matcher. Man vinner definitivt inte en slutspelsmatch.En match spelas i 60 minuter. Då måste man vara där mentalt. Varje sekund… Varje byte.Lite tajtare, mer disciplinerade, ja… till och med lite kompaktare Linköping fick Brynäs möta i Saab Arena. Det blev en jämn batalj intill slutperiodens skede där hemmalaget drog det längsta strået.Dags för kvartsfinalmatch nummer 3. Linköping skulle av alla experter ta ett lätt vidare avancemang mot ett, enligt experterna, svagare Brynäs. Så har det inte blivit och med 2-0 i matcher mot Brynäs är det en liten måstematch för Östgötarna ikväll.