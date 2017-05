Brynäs Johan Alcén

Krönika: "Märket på bröstet är hans melodi"

Johan Alcéns storseger till Fansens pris som hålls av Hockeysverige.se, SvenskaFans.com samt Elitprospect.com är egentligen inte särskilt förvånande.





Johan Alcén har på något sätt alltid stått för den där krigarmentaliteten som lever här och nu. Alcén är älskad bland supportrar (såklart, han vann ju priset!).

Han utmärker sig inte som en poängkung med bara 7 poäng (5+2) på 47 matcher den gångna säsongen, eller någon spelare som går in och avgör när det som mest hettar till.



Men han är en ödmjuk person som älskar att vara på isen, och som älskar att få spela för Brynäs IF.



Han har gjort sig själv till en viktig profil i laget och fansen vill ha honom kvar just för det. Han tar den roll han får och ger sitt yttersta oavsett plats. Han har förstått det klassiska budskapet "märket på bröstet" och spelar just den melodin framför sina fans.



Den passion och kärlek till klubben som Alcén gärna öppet förmedlar är det ytterst få spelare som gör. Han är där han är för att han älskar det, och det syns både på isen och på det engagemang han har utanför sporten genom En bra start.



"... vi är förebilder. Oavsett om du bor i Gävle eller Karlstad så känner folk igen spelare i laget om det är Oskar Lindblom,



viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-05-11 18:24:00

