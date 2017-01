Krönika: Mycket snack men inga svar

Det går mycket snack kring Thomas ”Bulan” Berglund nu. Är han klar för ny klubb eller ej. Men ärligt talat, skärpning! Skulle Bulan vara klar för ny klubb kommande säsong betyder inte det att han slutat att bry sig om årets Brynäs.

Ett sådant påstående är näst intill befängt.



Varför skulle Bulan, som lever varje dag, kvällar och helger med dessa spelare, reser hundratals mil till bortamatcher, lägger upp strategier och träningar tillsammans med killarna och assisterade tränarstab... ja, varför skulle han helt plötsligt sluta bry sig om det? Skulle en assisterande coach som Tommy Sjödin eller Janne Larsson acceptera om Bulan bara lade av för han är ”färdig”?Självklart inte. Jag tror inte heller på allt snack om att det skulle vara undermedvetet av Bulan att vara mindre fokuserad, eller att det skulle påverka spelarna med vetskapen om att tränaren sticker sen. Ska sanningen fram kan samtliga spelare som inte har kontrakt kommande säsong lämna. Det påverkar dem inte här och nu. De är med professionella än så och vet vilken verklighet den här branschen lever i.Vad skulle Bulan ens tjäna på att slappna av nu? Det är snarare tvärtom. Bulan vill stärka sitt eget varumärke, Bulan vill vinna i ishockey. Om han nu mot förmodan skulle vara klar för Luleå vill inte Bulan komma till sin nya klubb som tränaren vars lag åker fritt fall varje vår. Han vill komma dit som en toppcoach som får sitt lag att lyfta.Det är dags att faktiskt acceptera att sportchefer planerar kommande säsong redan nu och hugger i något så dylikt som tränare till nästa säsong. Det är såhär marknaden fungerar. Vi har lämnat 1900-talet bakom oss för snart två decennium sedan.Det är självklart att Bulan fått kontraktsförslag från andra klubbar som exempelvis Luleå. Det är självklart att sportchefen Stefan Bengtzén pratar med andra potentiella tränare redan nu utifall Bulan tänker tacka för kaffet efter den här säsongen. Läs igen, efter den här säsongen. Inte nu. Utan efter säsongen.Just nu är 100 % fokus på Brynäs IF.Men vi kommer inte undan det faktum att Brynäs går på gyttja. Nollade av Skellefteå och målproduktionen lyser med sin frånvaro. Det här scenariot såg vi förra säsongen, nästan precis på datumet. Då skyllde man på att Anton Rödin och Anssi Salmela var borta. Den här säsongen finns inte särskilt mycket att skylla på.Den trupp Brynäs förlorar med i dag är i princip samma trupp som vann match efter match. Övertränade eller sönderlästa? Ja, någonting är det i alla fall. Och det sätter än större press på Brynäs. Om vi får uppleva samma scenario som i fjol, längre fram under den här säsongen. Då kanske det är lika bra att byta ledare.Frölunda väntar på torsdag borta i Scandinavium. Vi vet hur det brukar gå i Göteborg. Jag ser ingen anledning just nu att den trenden ska brytas. Bulan boys har inte kraften för det.Varför går det som det går då? Varför har Brynäs, igen, hamnat i den här situationen? Svaret på frågorna är nog för komplexa för att ens spekulera i konspirationer. Även om det är just sådana frågor som skapar konspirationer.Frustrationen hos fans är dock ett faktum. Vi börjar bli fundersamma.För det är, som sagt, inte första säsongen Brynäs hamnar i den här situationen.