Krönika: Nej Brynäs, jag vill inte ha nyförvärv nu

Missförstå mig rätt. Det är bra att sportchefen Stefan Bengtzén är ute i tid att tillsätta spelare till truppen 2017/18.

Det är hans jobb, och att vara ute i god tid är tacksamt för fansen.

Helst ska ju truppen vara näst intill klar när försäsongsträningarna drar igång.

Men timingen måste bli bättre...

Allt i väl mening.Just nu befinner sig Brynäs i en dryg, svettig kamp under en semifinalserie mot starka Frölunda. Samtidigt sprider klubben ut om stora nyheter och tillställningar om nyförvärv där fokus handlar om nästa säsong.Jag vill inte lägga mitt fokus på nästa säsong. Jag förstår att klubben, internt, gör det. Det säger sig självt. Brynäs IF bedriver en sportslig, slagkraftig organisation även i höst. Tro det eller ej!Men under ett slutspel skall fokus utåt inte vara på nästa säsong. Brynäs 2016/17 med Thomas ”Bulan” Berglund i båset lever än. Det står 2–2 i matcher och Brynäs är i Göteborg för att kriga mot säsongens hittills tuffaste motstånd.Det kan, i pessimistens tankebanor, vara slut på onsdag.Då kan vi börja snacka och ha fokus på kommande lagbygge.Men Brynäs säsong kan lika gärna, som i optimistens tankebanor, fortsätta i några veckor till.Visst, vi slipper spekulationerna nu. Det är skönt på sitt sätt. Jag gillar värvningen av Roger Melin samtidigt som jag ifrågasätter valet. Det är både intressant men också något förvånande med tanke på den linje Brynäs velat gått sedan Bengtzén tillträdde. Jag är positiv till värvningen av backen Henrik Larsson Men för mig var det otänkbart att man ens presenterade en ny tränare nu, mitt i en brinnande semifinalserie. Och att sätta en hockeyallsvensk back i centrum på isen i Gavlerinken direkt innan spelarna ska slåss för blodad tand inför hemmapubliken kändes inte helt enigt med kontexten.Det är opassande.Det ger fel signaler.Internt är det bra. Men utåt skall fokus ligga på. Det är slutspel, det är semifinal!Nu fokuserar vi på kvällens femte drabbning mellan Brynäs och Frölunda!