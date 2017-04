Krönika: Ni får mig att vilja kräkas...

Brynäs är i SM-final.

Då passar somliga på att köpa biljetter för att sedan sälja dem vidare i överpris.

Ni som gör detta får mig att vilja kräkas.

Jag har sett annonserna på diverse sidor och facebookgrupper. Personer som "råkar" ha 2-4 biljetter över och säljer ut dem för över det dubbla vad ordinarie pris kostar. Jag har till och med sett någon starta på 800 kronor och önskar budgivning om biljetterna.



Ni som gör detta.

Ni får mig att vilja kräkas.



Brynäs är i final. Det är något som vi brynäsare ofta drömmer om, och nu har vi tagit oss såhär långt - tillsammans. Tusentals supportrar har rest land och rike för att stötta spelarna på isen. Människor har lagt ner hundratals timmar och tusentals kronor i utgifter för att visa sin kärlek till Brynäs - vår kärlek till Brynäs!



Sponsorer har visat sitt stöd genom att ge hiskeliga summor till klubben samtidigt som trogna fans, vanliga människor, betalat dyra biljetter under hela säsongen för att se Brynäs stärkas både sportsligt och ekonomiskt. Brynäs IF är en rörelse, en klubb som förenar oss tusentals och åter tusentals fans. Vi har kanske inte samma värderingar, men Brynäs IF förenar oss. Vi bär alla märket i våra hjärtan och med stolthet lyfter vi oken på våra axlar - tillsammans!



Kärleken för klubben som vi alla stöttar ska vara för klubbens bästa. Det ska inte handla om egoism. Att du ens försöker tjäna pengar på detta genom att tvinga andra brynäsare, som bara drömmer om att få se en SM-final live, är för mig så förkastligt som det kan bli.



Girighet är ordet, och jag kan bara skaka på huvudet och hoppas att INGEN köper dina biljetter.



Jag kan förstå ett scenario om någon som planerar att gå på matchen får plötsliga förhinder som exempelvis sjukdom. Men då ska man på godhjärtad grund sälja biljetten vidare till någon annan - för ordinarie pris. Eller varför inte bara göra en människa hiskeligt glad och ge bort den gratis?



Vi människor tänker olika. Jag vet det. Som sagt, vi delar inte samma värderingar, vi har inte samma synsätt på livet och vår världsbild skiljer sig från person till person. Men Brynäs IF förenar oss. Om, jag säger OM Brynäs skulle mot all förmodan vinna ett SM-guld i år kommer du och jag, hur pass olika vi än är på alla plan, att fira tillsammans.



Det är något vackert i det.

Det är så en folkrörelse fungerar.



Det är nu om någonsin vi brynäsare måste stå förenade. Jag vill tro bättre om anhängarna till Brynäs IF. Vi älskar en förening som format Sveriges hockeykultur, en förening som emot alla odds har skapat svensk hockeyhistoria. Jag tror på kulturen lika mycket som Johan Stark, Stefan Bengtzén, Johan Alcén och alla som tror på Brynäs IF. Tillsammans kan vi skapa storhet.



Därför är du som vill tjäna pengar på en annan brynäsare under en finalserie för mig inte värdig att få någon biljett såld. Då går du personligen i ekonomisk förlust. Det vore det bästa av världar.



Därför önskar jag att alla brynäsare, hur frestande det än må vara. Att ni inte köper biljetter för överpris.

Men det är min personliga åsikt.

Jag respekterar om någon tycker något annat.



Nu fokuserar vi på finalen mot HV71 2017. Vi är trots allt med om att skriva ny hockeyhistoria här.



I övrigt vill jag önska alla fantastiska brynsäsfans en riktig Glad Påsk. Ni förtjänar det.