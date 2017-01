Krönika: Nu ett läge att slå sig framåt

Igår hände det något fantastiskt i Scandinavium. Ett Brynäs såg ut att rasera med 2–0 i baken reste sig och forcerade fram ett slutresultat på 4–2 till gävlelaget.



Det var comebacken.

Åtminstone vad vi vill tro.



Förlusttrenden bröts och det var en känsla av ett Brynäs som reste sig.



Brynäs fortsätter dock att balansera på en skör tråd. Det nuvarande tabelläget kommer föranleda till en jämn mardrömsbatalj för samtliga inblandade om topp-6 placeringarna. Och Brynäs har tappat alldeles för mycket mark på kort tid.



Ska Gävle resa sig och vara med i matchen behövs mycket mer än bara en seger. Brynäs måste gadda ihop sig till det där starka, dryga och seglivade kollektivet som sprutade mål framåt. Och man måste göra det match för match.



Vi vet att Brynäs kan vara effektiva, fruktansvärt effektiva om laget spelar den hockey som man vill identifiera sig med. Se bara på gårdagens match mot Frölunda. Tre skott mot mål i den tredje perioden resulterade till tre mål.

De sista 20 minuterna var alltså Brynäs hundraprocentiga i effektiviseringen.



Just nu finns det flertal fronter som pressar varandra i SHL. Växjö och Frölunda stångas om topplaceringen. Linköping står för fem raka segrar efter seger mot ett annars så ruggigt formstarkt Skellefteå.



Samtidigt finns både Malmö och Färjestad inte alltför långt bakom. En förlust för Brynäs och dessa två ser en ljusning att vara med i toppstriderna.



Ingenting är säkert. Brynäs kan lika gärna sluta som topp-3 eller få tvingas gå för Play in inför kommande slutspelet.



Segern mot Frölunda var en uppryckning, en mäktig sådan. Men nästa hinder är Malmö Redhawks. Den kullen måste passeras, och efter det nästa kulle.



Men låt oss fokusera på ett motstånd i taget. På lördag (imorgon) är det Brynäs – Malmö i Gavlerinken. Vi går mot en spännande tid. En tid då Brynäs behöver ett gediget hemmastöd.



Resan mot toppen börjar nu, Brynäs startar spurten och vi spurtar med Brynäs.



Nu Gävlar kör vi.

