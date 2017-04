Krönika: Nu måste Brynäs vinna en gång till nere i Jönköping

Det som såg lovande ut förvandlades till kalabalik.

Brynäs kunde ha fått en bra känsla ikväll.

Istället måste man vinna i Jönköping igen.

Det var ingen tuff start som det bjöds på i Gavlerinken. Spelmässigt kom varken Brynäs eller HV71 upp till den nivå som man kan önska i en SM-final.

Kanske var det nerver som spökade. För längre in i spelets gång ökade intensiteten och framförallt känslorna på isen.



Men mållöst skulle det bli långt in i matchen, så pass långt att totalt 33:53 minuters aktiv matchtid spelades innan Tomas Zaborsky fick hemmapubliken att jubla. Det var lite trögstartat även på läktaren ikväll. Men målet blev också en islossning även där.

Den här finalserien ska ju som alltid bli en riktig dryg nagelbitare.



Trots att Brynäs överlag förde spelet, styrde tempot många gånger och delade ut flertal farliga lägen mäktade HV med i målskörden.



För 3–2 var Zaborskys igen, och jag kunde ge sjutton på att 7909 gjorde honnör vid just det tillfället.

Så bra är Zaborsky.



Men det räckte inte...



Jag vill inte sitta och tjura över domarna vid en sån här tillställning. Men visst var det ett märkligt beslut att sätta charging på Zaborsky efter att han gjorde målet? Jag kan vara alldeles för färgad för att se klart, men repriserna sade något annat än Sören där.

Till och med HV-tränaren Johan Lindbom var förvånad över att plötsligt få ett Powerplay sade han under presskonferensen.

Jag vill, som sagt, inte beskylla domaren för kvällens förlust, men någonting hände efter det beslutet.

Sedan att leda med bara ett måls marginal mot HV71 betyder ingenting.

Det är livsfarligt.

Och jag måste någonstans erkänna att Simon Öneruds kvittering vid 3–3-målet tillsammans med Kevin Stenlund och Martin Thörnberg var det snyggaste spelfrekvensen ikväll. Brynäsmålvakten David Rautio tillsammans med övriga av Brynäs försvar hängde inte med.



Det är dock oroande att Brynäs inte klarar av att vidhålla ledningen. Samtliga gånger som Brynäs gör ledningsmål den här finalserien kommer det en kvittering.



Ikväll nådde HV71 längre än så när Mattias Tedenby enkelt kunde slå in 4–3-målet.



Ett mål som tvingade Brynäs till Time out.

När det i princip bara var ett byte kvar ifrån ett Power break.



Jag vill helst inte påpeka enskilda spelare vid en SM-final som denna. Men att Marc Zanetti har varit inne på åtskilliga baklängesmål under den här matchserien är oroväckande. Spontant hade jag hellre velat sett Ersson vid den positionen.



Plötsligt utökar HV71 med 5–3 till bortalaget och läget kändes rätt hopplöst.

Brynäs Jacob Blomqvist reducerar till 4–5 med 24 sekunder kvar av matchen.



24 sekunder är en kort tid.

Mycket kort tid.

Men det räckte för att HVs Anton Bengtsson skulle göra det sjätte målet i tom kasse.



Det är bara att konstatera att Brynäs måste vinna en gång till nere i Jönköping.



Vi gjorde det precis.



Vi kan göra det igen.