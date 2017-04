Krönika: Nu slår vi lika hårt tillbaka...

Det var slutspelets sämsta inledning som avgjorde ikväll.

Den sista matchen säsongen 2016/17 i Gavlerinken är spelad. Det blev en seger till bortalaget.Jag satt och filade på en krönika som egentligen skulle handla om Brynäs magplask till inledning. Men jag raderade den texten…Något annat hände.Med mindre än åtta minuter kvar av matchen reducerar Jesper Jensen till 1–4 i powerplay . Bara minuten senare står Juuso Ikonen för en ny reducering.Med 1:23 kvar av matchen slår Linus Ölund in 3–4.Det där lamslagna, nonchalanta och utkörda Brynäs tände plötsligt till.Syret i Gavlerinken kom för ett ögonblick tillbaka.I slutsekunderna avgör HVs Oscar Sundh med att svepa in bortalagets femte mål i öppen bur. En rättvis seger till bortalaget.Finalserien tvingas alltså till en sjunde avgörande i Kinnarps Arena, och Brynäs måste vinna där en tredje gång för att kunna bärga hem nummer fjorton.Löningshelg och chans om SM-guld – det blir fest i Jönköping! En fest Brynäs har möjlighet att förstöra – nu slår vi lika hårt tillbaka.Felix Sandström blev utbytt efter att Simon Önerud kunde med enkel backhandskott placera in 2–0 till HV.In kom David Rautio.Och minuten efter stod det 3–0 till HV71 Många började analysera Brynäsmålvakternas mentala nedgång. Något som både Bulan och målvaktstränaren Pecka Alcén viftade bort med en armvinkning.”Målvakterna är nog den mentalt starkaste spelaren” sade Bulan under presskonferensen.Jag är beredd att hålla med. Målvakterna vet vad som gäller, och Brynäs har gjort dylika matcher förut men kommit tillbaka som en komet.Känslan vi tar med oss till Jönköping är de sista tio minuterna. Brynäs kan om de vill.Är det något Bulan boys bemästrar den här säsongen så är det bortaplan. Nu behöver laget bara vinna en match till bortom Gavlerinkens väggar. Bara en match till.Nu förstör vi festen i Kinnarps Arena.Den här besten är inte död än.