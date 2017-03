Daniel Paille efter han gjort 1-0 mot Linköping.

Krönika: Paille – en ledare Brynäs behöver

Daniel Paille är en ledargestalt på isen som jag ser fram emot att se i Brynäströjan några år till.

2017-03-27 12:54:00

Han var inblandad i Brynäs bortdömda 1–0-mål igår. Korrekt dömt av domaren, men för hockeygudars skull måste SHL ändra den regeln till kommande säsong.Paille såg dock till att ge Brynäs vittring på semifinalplatsen när han skrev på både 1–0 och 2–0 innan Linköping vände och vann. Linköping gjorde vad ett desperat lejon gör för sin överlevnad; man slogs med tänder och klor för allt i världen i hopp om att andas en dag till.Utgångsläget är egentligen detsamma. Brynäs är fortfarande bara en seger ifrån semifinalen, och Linköping måste fortsätta kriga för sin överlevnad. Fördelen Brynäs är klassiska Gavlerinken. Där finns en erfaren publik som upplevt många SM-guld, många nederlag, många kvalserier och SM-slutspel. Där finns ledare och gamla legender, en historia och kultur i klubben; Alla kommer stötta gävlespelarna på isen. Alla.Brynäs, Gävle och alla brynäsare vill uppleva en semifinal, och de kommer göra allt i sin makt för att det så skall ske.Det kommer att krävas mer av den meriterade Stanley cup-mästaren Paille på planen. Hans lugn, spelsinne och ledarskap blir en trygg punkt i Brynäs kamp tillsammans med andra ledargestalter i laget. Paille har erfarenhet av att stora och tuffa slutspel och är enligt andra brynässpelares utsago en viktig del i laget både i omklädningsrummet samt på isen.Det kommer att krävas ännu mer av Brynäs nyckelspelare Jesper Jensen, Oskar Lindblom och Kevin Clark som måste börja producera.David Rautio behöver gå in för ännu en monsterinsats och han kommer att behöva stöd från tunga defensivt starka namn som Simon Bertilsson och Lukas Kilström med flera.Ser fram emot en magisk kväll i Gavlerinken. Det blir ju trots allt en extra kväll med klirr i klubbkassan.Nu sjutton tar vi fjorton!Daniel Paille är en ledargestalt på isen som jag ser fram emot att se i Brynäströjan några år till.En 0-2 ledning blev tillslut en snöplig 3-2 torsk i OT.Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or lose...Jag ber så mycket om ursäkt David. Jag är dock inte ledsen utan jag sitter här och njuter av att jag hade så fel. Vinnarskallen hos denna norrlänning verkar vara av rekordnivå.Snaran runt clubben som aldrig vinner är knuten, och den börjar dras åt. Att Linköping ska vända detta börjar kännas allt mer långsökt. Men Brynäs har en vinst kvar att jobba på. Ingenting är klart...Övertidsdrama i Gavlerinken slutade med Brynäsvinst. 3-1 i matcher och Brynäs har nu allt i egna händer. Vinst på söndag så är vi klara för semifinal.En vågskålens match – för åt vilket håll skulle det rinna över? Två lag som slogs med blodad tand på isen. Det var som en vildsint tiger brottades med det hungrigaste av alla lejon. Den brutalaste av många nerviga matcher såhär långt på säsongen. Tack och lov finns Simon Bertilsson...Folk frågar mig ofta hur det kommer sig att jag håller på Brynäs, när jag bor i Linköping. Jag svarar alltid att det är tack vare min farsa. Brynäs var en vinstmaskin på 60-70-talet och fick med sig många supportrar i landet, inte bara i Gävle. Så farsan blev, precis som många andra, djupt förälskad i det klassiska laget Brynäs från Gävle.Kan ett fullsatt Gavlerinken hjälpa Brynäs till 3–1 i matcher?”Byt till rätt matchtröja” skriver Linköping på sin hemsida då man anser att det finns för många brynäsare i Saab Arena.