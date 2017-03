Krönika: Rautio höll liv i den här matchen

En match spelas i 60 minuter. Då måste man vara där mentalt.

Varje sekund…

Varje byte.

Brynäs var inte med i exakt 60 minuter.

Därför förlorade man ikväll.

Inledningsvis såg det lovande ut med ett offensivt spel men Linköping visste vad som väntade. Herr Tangnes och hans ledarstab hade pratat om det. Linköping var plötsligt mer kompakta i samtliga zoner, man spelade mer disciplinerat och stängde ytorna för ett Brynäs som gärna vill ha mycket is under grillorna.



Det här var inte Brynäs ikväll men trots det blev det bara 2–1 i förlust. Det visar på hur otroligt jämnt det faktiskt var mellan dem här två lagen. Mycket att tacka för det ikväll är Brynäsmålvakten David Rautio.



Av det jag sett av Rautio såhär långt i slutspelet är en strålande godkännande som målvakt. Ikväll var det Rautio som höll kvar Brynäs i matchen under hela mittperioden då Linköping drämde till med kraft mot ett Brynäs som såg mojnade ut. Hade inte målvakten storspelat som han gjorde hade Linköping kunnat vunnit med typiska Brynässiffror.

För Linköping gjorde det bra – men inte omöjligt.



Trots att Brynäs fick det emellanåt svårt i offensiv zon var det faktiskt Bulan boys som ägde matchen i den tredje perioden. Det är lätt att tänka tänk om i tider som dessa. Men hade inte Marc Zanetti åkt på den där utvisningen som föranledde till Linköpings 2–1-mål hade matchen säkerligen haft potential till att gå mot förlängning.



Det här var en tung match att spela som krävdes mycket av båda lagen. Att Linköping tog hem sin första slutspelsseger för i år kändes dock väldigt väntat. Precis som jag skrev inför den här kvartsfinalserien har båda lagen för mycket kräm i sig för att det ska bli en 4–0-seger till något av dem.



Brynäs kan bättre än man visade ikväll även om Daniel Paille verkligen visade vilken ledargestalt han är med sin rutin på isen. Lysande exempel på spelare som kliver fram när det går spelmässigt trögt för det ena laget.



2–1 i matcher. Egentligen har utgångsläget inte blivit någon större skillnad. Skulle Brynäs få 3–1 på fredag har Bulan boys det järngrepp om Linköping man vill ha. Den här kvartsfinalserien kan gå precis hur som helst.



En match i taget.

Vi syns på fredag, ni som har biljett!

Nämligen lapp på luckan då..

