Sitt kvar efter att herrarna spelar, för Brynäs och damlaget.

Krönika: Sitt kvar efter matchen!

Du kan vara med i historien, eller så är du en av dem som lämnade.

Nu är det dags. Det omtalade Super Duper Hockey Night-eventet ska ske i kväll. Många har slitit hårt för att få publikrekordet i SDHL i Gävle. Om vi lyckas? Det kan bara du som är där avgöra. Jag förstår att du kanske har andra planer efter att Brynäs herrlag spelat klart mot Djurgården. Du kanske vill dra vidare ner mot stan och njuta av en härlig lördakväll tillsammans med dina vänner, eller åka hem för en trevlig mysstund med nära och kära utan några som helst krav från jobb, skola eller andra vardagliga plikter.



Men vore det inte häftigt om Brynäs slog ett starkt rekord i SDHL och du kan säga att du var där? Att du var med och skrev historia, att du var med och gjorde det möjligt. Du stod upp för damhockeyn. Och allt du behövde göra var att bara sitta kvar.



Det handlar egentligen inte om att du måste sitta kvar och se hela matchen (fast damhockey är kul att se på, tro mig!). Det handlar om att du ser början, kanske bara första perioden, för att du ska räknas med i publikräkningen. Så egentligen behöver du bara fråga dig själv, "kan jag sitta kvar i 60 minuter till för något gott?", finns det utrymme för din lördagkväll att offra en timme till för det goda i hockeyn?



Brynäs Damlag, och damhockeyn överlag, offrar så mycket åt sporten. De jobbar eller studerar på dagarna och drar till träning eller match sedan. De vilar inte på helgerna, utan fortsätter att åka iväg på sina matcher. En damhockeyspelare måste offra så mycket av sin fritid för att få spela hockey på elitnivå. Tid kostar, och det krävs ett stort hjärta och engagemang för att man ska ha råd med det.



Damerna gör en ekonomisk förlustaffär för sin sport, men de går in för sporten ändå. De älskar ju sporten, de lever för den och frodas som individer genom den. Det är kärleken till ishockeyn och klubben som får damhockeyspelaren att fortsätta en säsong till, och sedan en till.



En kväll förtjänar dem att hyllas av Gävlepubliken, en kväll, och den kvällen är ikväll. Du kan vara med i historien, eller så är du en av dem som lämnade. Du bestämmer.



Jag kommer att vara på plats när damerna entrar isen. Jag hoppas att du är med mig, kanske vi stöter på varandra? Va inte rädd att hälsa isåfall. Men vi kan vara där tillsammans, och tillsammans skriver vi historia. Det vore ju något att fira efteråt, eller hur? Nu ser vi, du och jag, till att publikrekordet i SDHL hamnar i Gävle.

