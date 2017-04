Krönika: Tråkig diskussion efter en fantastisk finalserie...

Linus Söderström gick ut med att Brynässpelare kallade honom för särbarn. Något vi aldrig bör acceptera i svensk hockey, eller övriga idrottssammanhang för den delen.

"Blomqvist är inte bara en idiot. Han är även kapten i Brynäs. En klubb som stoltserar med att de har reklamfria tröjor och bara stöttar Unicef och En bra start. Två organisationer som jobbar för att på olika sätt hjälpa barn.Vad tycker dessa om att Brynäs lagkapten springer runt och tycker att en spelare är fjantig som berättar om hur han mobbas på isen, av folk som tycker att han är ett särbarn för att han har diagnostiserats med adhd och Asperger?"Publicerad av Hockeysverige.se. LÄS hela krönikan här. Först och främst. Jag försvarar inte den- eller de brynässpelare som Linus Söderström påstått ska kallat honom för särbarn. Jag försvarar heller inte Jacob Blomqvist s uttalande om att det var "fjantigt" av Söderström att gå ut med det i media. Det var klumpigt sagt, men ger ingen rätt att kalla Blomqvist för idiot på en seriös hockeysida som Hockeysverige.se faktiskt är.Hur illa man än tycker om detta ska en skribent kunna formulera sig mer professionellt än så.Det pratas och gnatas mycket spelarna emellan under en lång SM-finalserie. Det finns irritation mellan lagen och man sliter på varandra. Det är inget nytt. Det är säkerligen mycket som inte uppdagats som skulle klassas som mobbing. Både från HV71 och Brynäs.Men det ger inte rätt att kalla Linus Söderström, som är en stor förebild för många barn och ungdomar, för särbarn. Målvakter brukar vara hårdhudade och jag hoppas att Linus bara kan skaka av sig det här och njuta av att vara en äkta guldmålvakt för sitt nuvarande HV. Söderströms resa till det han är idag borde det skrivas böcker om. Det är en fantastisk berättelse som kan inspirera barn i liknande situationer att inte ge upp sina drömmar.Men diskussionerna efteråt är bara tråkiga.Brynäs IF bedriver en elitverksamhet i ishockey. Sportchefen Stefan Bengtzéns uppgift är inte att ta fram guds bästa barn till hockeyspelare. Hans uppgift är att forma det bästa laget som går för att nå sportslig framgång.Sedan finns En bra start, som ingår i Brynäs, samt världsorganisationen UNICEF som Brynäs sponsrar och samarbetar med. Socialt ansvar, samhällsfrämjande värderingar. Goda ord, kloka budskap.Spelarna skriver inte på för UNICEF, eller En bra start för den delen. Det är en verksamhet Brynäs jobbar på tillsammans med kommun och övriga samarbetspartners för att göra samhället lite bättre. Det är en gren i Brynäs organisation som arbetar utanför sporten.Några Brynässpelare engagerar sig extra i En bra start, som exempelvis Johan Alcén. Men alla gör inte det.Självklart skulle en organisation som UNICEF, eller en verksamhet som En bra start aldrig acceptera att någon utsätts för mobbing. Men vet ni.. det gör inte Brynäs IF heller.Ärligt talat bör ingen organisation som över huvud taget ingår i idrottsrörelsen acceptera nå dylikt – för det motsätter sig själva idrottsrörelsens värdegrundsarbete.Men det händer allt för ofta, tyvärr.Då måste idrottsföreningen agera och ta direkt avstånd från dylikt samt följa upp det.Brynäs IF har tagit avstånd.Klubbdirektören Johan Stark har själv sagt att man ska följa upp detta.Brynäs andretränare Tommy Sjödin har öppet tagit avstånd via media.Jag hoppas att Jacob Blomqvist ber om ursäkt. Både för Linus och hans egen skull.Men så länge Brynäs IF som förening agerar adekvat finns det ingen anledning att ens dra in övriga aktörer och samarbetspartners i den aktuella situationen som vi, egentligen, vet oerhört lite om...