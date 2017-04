Krönika: "Vi har bara varandra"

Trots allt har Brynäs tvingat fram en sjunde avgörande spelomgång i Scandinavium.

Sebastian Stålbergs tjyvsmäll på Simon Bertilsson som därefter blev ospelbar fick inte passera SHLs:s referensgrupp.

John Nybergs slewfoot mot Juuso Ikonen, och Kristoffer Gunnarssons tackling mot Linus Ölund där skridskorna tydligt lyftes från isen kom undan, och utom räckhåll för disciplinnämnden.



Händelser som fick den berömda lokalkrönikören Stisse Åberg från Mittmedia att fundera.



Vill inte hockeysverige har Brynäs i finalen?



Samtidigt skriver Expressens Magnus Nyström spalter om braiga Frölunda, och hur fantastiskt en final mellan HV71 och Frölunda vore. Brynäs är ju bara för dåliga.

Priset på att jinxa under slutspelet har han i alla fall redan vunnit.



Han kanske får rätt.

Han kanske får fel.

Nyström är dock inte ensam. Till sportbladets favör har Tomas Ros redan önskat Frölunda i final och passade på, under sin första och till synes sista besök i Gävle den här säsongen, att slänga iväg en negativ kommentar till gävlepubliken. Dock finns där bland stortidningarna i Stockholm en fundersam journalist vid namn Abrahamsson som dock förstår att Brynäs kan bli farliga. Han om någon har ju följt nästan samtliga brynäsmatcher den här säsongen.



Men allt som allt för mina tankar till Gävleartisten Thomas Di Levas klassiska låt; "Vi har bara varandra".

Det fanns en tid då Brynäsklacken sjöng just den låten rätt ofta.



Stisse Åberg skriver om Brynäsandan, och för att citera honom:

"Den lever sitt eget hockeyliv."

Han pratar om vinnarskallar. .



12 000 på läktaren i ett hett Scandinavium och många brynäsare från västsverige har rest dit, säkert några från Gävle också.

Trots alla mothugg har Brynäs tvingat Frölunda till en sjunde avgörande match. Plötsligt får Roger Rönnbergs mannar stor press på hemmaplan. För vad händer i Scandinavium om Brynäs får lika möjligheter som senast?

Den stora skaran brynäsare i södra Sverige har ju "tagit över" Scandinavium förut



Det kan bli Bulan boys sista dans.

Oavsett avslutar vi den här säsongen rakryggade.



Vi har bara varandra.

Vi har bara varandra. Nu Gävlar Kör Vi!

0 KOMMENTARER 262 VISNINGAR 0 KOMMENTARER262 VISNINGAR VIKTOR ALNER

viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-04-14 16:12:00 viktor.alner@hotmail.comPå Twitter: @ViktorAlner2017-04-14 16:12:00

ANNONS:

Fler artiklar om Brynäs

Brynäs

2017-04-14 16:12:00

Brynäs

2017-04-13 20:49:05

Brynäs

2017-04-13 15:03:00

Brynäs

2017-04-13 11:03:19

Brynäs

2017-04-12 22:25:00

Brynäs

2017-04-12 21:28:00

Brynäs

2017-04-11 12:49:00

Brynäs

2017-04-10 22:11:00

Brynäs

2017-04-10 20:21:20

Brynäs

2017-04-10 12:52:00

ANNONS:

Trots allt har Brynäs tvingat fram en sjunde avgörande spelomgång i Scandinavium.Sjunde och avgörande semifinalen mellan Frölunda och Brynäs. Avgör hemmaplansfördelen eller kan Brynäs stå emot publiktrycket och skrälla i Scandinavium?Sjunde avgörande SM-semifinalen nalkas. Frölunda och ett fullsatt Scandinavium väntar, all press på regerande svenska mästarna som efter utskopningen i onsdags i Gävle borde fått något att tänka på! Tänk om dom skulle åka ut mot Brynäs, på hemmaplan, efter att ha varit riktigt bra stundtals i matcherna… Ja, tänk om…Wow… jag kan bara säga wow. Pressad i underläge med 3-2 i matcher. Förlust och det är semester. Hemmaplan med en hop nervösa supportrar som håller tummar och stortår. Fingrarna är dessutom så korsade att de blir stora rosetter. Med det som bakgrund så går Brynäs ut och vinner. Inte bara vinner… de Förnedrar Frölunda.Brynäs reste sig på sex och knockade och körde över Frölunda i kvällens måstematch. Stor segerorganisatör vart Kevin Clark som gjorde hattrick igen.Publiken sjunger, Gavlerinken reser sig och hela Gävle skanderar: "Oh, ah Kevin Clark, säg oh, ah Kevin Clark!"Nollade senast, skadade och underlägsna med 2–3 i matcher. Men Brynäs har ingen tid att slicka sår.Brynäs försökte och försökte, men det lilla extra saknades i de sista momenten för att göra mål. Frölunda avvärjde samtliga farliga lägen och kunde till slut vinna matchen rätt behagligt med hela 4-0. Nu måste Brynäs vinna i Gavlerinken Arena på onsdag, annars är säsongen över.Jag trodde de skulle värva Jeremy Colliton som coach. Men istället blev det en GävleboMissförstå mig rätt. Det är bra att sportchefen Stefan Bengtzén är ute i tid att tillsätta spelare till truppen 2017/18. Det är hans jobb, och att vara ute i god tid är tacksamt för fansen. Helst ska ju truppen vara näst intill klar när försäsongsträningarna drar igång. Men timingen måste bli bättre...