Krönika: Vi måste få ställa krav

Vi fans som skriker högst efter nyförvärv, ifrågasätter ledning eller kritiserar spelares insatser i någon mindre lyckad match är av någon anledning inte ”riktiga fans”… Man måste få ställa krav på en förening som Brynäs IF. En elitidrottsförening som har som mål att vara en topp-4 klubb i serien. Det finns inte utrymme för dåliga insatser helt enkelt.

Nu när vinden vänt och segrarna radar upp sig igen är ingen gladare än jag, även om jag blivit kallad ”medgångssupporter” rätt ofta. Men då får man ju läsa rätt ofta nu för tiden; ”Visst borde Bengtzén avgå?”, ”Bulan har inte fokus på Brynäs”, ”Skulle vi inte ha värvat in någon ny spelare”… På sociala medier har det på sistone varit mycket gliringar om detta med en ironisk underton. Det är lätt att vara efterklok!Nu är inte jag den som skrikit högst efter nyförvärv och Bulan borde bytas ut och Bengtzén avgå, i min krönika " En mardrömsmånad för Brynäs " gav jag min syn på den svacka som Brynäs hamnade i och ville tona ner att den och att den inte var så farlig. Alla lag har svackor och livat blir det på fansen i alla andra föreningar också, inget fel i det.Men återigen, vi fans MÅSTE ställa krav på föreningen. Det tror jag berikar föreningen också, dom känner att dom har fans som kräver bra insatser på isen och inte bara fans som finner sig i vad som helst.Ingen kan säga att Stefan Bengtzén gjorde ett dåligt jobb inför denna säsong, framför allt inte såhär i efterhand, då han hittade spelare som var oprövade i SHL i Kevin Clark, Daniel Paille samt fick hem Granström och Gunderson. Clark har visat sig vara ett riktigt guldkorn och även Paille har visat att han inte bara var här för att lyfta lite artistlön. Det jag vill ge Bengtzén en känga för är den bristfälliga, och ibland obefintliga informationen ut till oss fans under säsongen. Med den skadelista som varit har det flertalet gånger varit läge att ge lite information om hur skadorna löper. SANNINGSENLIG information, med det menar jag inte informationen om Bertilsson som gick ut; -Han spelar nästa match! Men icke, så gjorde man i 3-4 veckors tid innan han till slut gjorde come back. Det är tecken på DÅLIG information. Med förväntade toppspelare (Zaborsky t.ex) som drar på sig en lång skada tidigt på säsongen kan jag tycka att man borde ersätta honom på nåt vis. Det visade sig även att Sundqvists ljumskar inte skulle hålla och även han borde ersatts plus att det blev allt klarare att Enterfeldts karriär såg slutet. Men man hävdade att marknaden var död… Spelare som Sean Bergenheim, Anssi Salmela, Bud Holloway och Marcus Högström har kommit in till SHL sedan november, många fler naturligtvis, men dessa tyckte jag var värda att nämna. John Henrion släpptes från Karlskoga, gick till Tyskland. Lindbäck kom hem men det var ”fullt” i Brynäs. När skadeläget såg som värst ut önskade jag att någon av de ovannämnda hade tillkommit in i laget, men icke. Såhär i efterhand blev det ju bra ändå, MEN faktum kvarstår att man borde ha kunnat informera om läget anser jag för jag tyckte man spelade ett FÖR högt spel då man inte ersatte dessa.Bulans beslut att inte förlänga kontraktet kom också väldigt olägligt sett i hur det sett ut spelmässigt under den perioden. Jag tycker personligen att han DÅ såg lite loj ut och jag kan hålla med dom som tyckte det såg ut som att han hade fokus någon annanstans. Men även det har ju vänt nu, återigen ser man Bulan lite halvelak och energisk i båset under matcherna, det är så det ska vara!Brynäs har gått som tåget nu och radat upp segrar och senaste skalpen, 4-1 seger mot serieledarna Växjö i deras hemmaborg var ett kvitto på att Brynäs verkligen KAN om dom bara vill, eller hur man ska säga. Talang och kapacitet finns det överflöd av, enligt Wikegård mest i hela ligan, det gäller bara att rikta den åt rätt håll och den senaste segerstaplingen är ett bevis på att man har ställt in kompassen i rätt riktning. Jag vill rikta en stor eloge till spelarna, tränarna och Bengtzén som vänt på skutan, tack för det! Min mentalhälsa är oerhört mycket bättre nu än den var i januari…Jag ser framtiden an med en förhoppning om att det kan bli en väldigt trevlig vår för oss fans då effektiviteten på slutet visat sig vara grym, PP börjar sitta mer och mer. Även BP funkar bättre nu och specialteams vet vi är ett viktigt verktyg att ha i ett slutspel. Det är hårdast tänkbara motstånd som väntar i seriens slutskede med redan avklarade Växjö (1:a i serien), härnäst väntar HV71 på bortaplan (ligger 4:a i serien) följt av serietvåan, Frölunda, hemma och till sist Linköping (nuvarande serietrea) på bortaplan. Sen är det Karlskrona hemma och Leksand borta innan seriespelet läggs till handlingarna och slutspelet drar igång. De tre närmsta matcherna kan allihopa betecknas som ”6-poängsmatcher” och bra resultat i dessa matcher skulle smaka gott inför slutskedet. Man är faktiskt och nosar på 2:a placering i ligan och med lite flyt kan man även ha seriesegern inom räckhåll. Det kanske är att gapa över för mycket, men teoretiskt finns chansen där!!Sammanfattningsvis vill jag understryka att jag tror det är en förutsättning för föreningen att kunna ta något eller några steg framåt varje säsong att ha engagerade fans. Vi måste helt enkelt kunna ställa krav på en elitidrottsförening och inte bara vara nöjda när man ser att det är grus i maskineriet. Jag är helt övertygad om att spelarna och ledarna pratar om hur man ska ta sig ur diket och upp på vinnarspåret igen och det är ju helt självklart dom som ska göra det också, men om dom inte kände att dom har press på sig från fansen så kan dom ju börja fundera om vi är nöjda med kräftgången om dom inte hör några reaktioner. Sen ska det såklart inte vara några påhopp av det värre slaget, som jag också sett, men sakliga reflektioner och funderingar måste få vara en del i ifrågasättandet i hur en elitidrottsförening sköts. Nu knyter vi nävarna och hoppas på ett riktigt bra serieavslut så det finns ett skönt driv och självförtroende i laget inför slutspelet, där kan ALLT hända!!