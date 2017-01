Krönika: Vi måste stå upp för det märke vi tror på

När jag var ungdomsspelare i Brynäs IF för sisådär 11 år sedan var det en tung period för klubben. Sviktande sportslig framgång och efter en säsong hamnade klubben på -9 miljoner kronor i eget kapital. Folk uttryckte oro, och begrepp som konkurs florerade genom föreningen.





Det var många gånger man ville lägga ner damverksamheten. Diskussionen hade liv i många säsonger. Damhockeyn kostade pengar och genererade inte en krona till föreningen. Man såg det på ett kortsiktigt plan. På samma sätt som många klubbar ser damhockeyn idag. Som tur var gjorde Brynäs det enda rätta – att bevara damlaget.



Det fanns något som man dock talade högt om i Brynäs. Klubbandan, och framförallt, märket på bröstet. Det fanns hela tiden en tro om att det kan bli bättre. Ser vi till historien vet vi att Brynäs IF är en förening som stött på mångfaldiga motgångar sedan dagen klubben grundades. Motgångar som gjorde tvärgatornas lag, det där unga rebelliska Brynäs till bättre, starkare och större.



Idag är Brynäs bättre, större och starkare än man var för 10 – 11 år sedan. Trots mångmiljonförlust på 19 miljoner i eget kapital på tre säsonger har klubben en stabilare omsättning, bättre organisation och sportsligt… ja kika tabellen.



Klubben med Wikströms klubbmärke på bröstet diskuterar inte längre att lägga ner damverksamheten. Tvärtom. Man vill skapa en starkare integration för ishockeyn i Gästrikland och bredda damhockeyn till den volym som sporten förtjänar. Damlaget är inte längre blindtarmen i organisationen. Damlaget är ett livsviktigt organ som får föreningen att leva, utvecklas och formar nya visioner för framtiden.



Det är med märket på bröstet vi ofta skriver ledorden stolthet, hunger engagemang och gemenskap sedan 1912. Det är med märket på bröstet som förenar oss till den klubb vi alla älskar. Märkets symboliska kapital ger allting annat. Symbolen står, precis som för 77 år sedan, för det unga, äventyrliga och utmanande utvecklingen framåt mot moderniteten.



Det var så Brynäs kunde konkurrera ut Godtemplarna och Strömsbro på 60-talet. Det var så Brynäs blev en stormakt i ishockey under 70-talet. Hade inte det unga Brynäs lyssnat på Wickbergs och Tigern Johanssons idéer hade det aldrig utvecklats till något som vi idag betraktar som storhet. Det var så Brynäs tog sig ur krisen under 2000-talets början med att satsa på juniorerna och Morgondagens brynäsare föddes.



Precis på samma sätt som Brynäs startade En bra start och ”revolutionsmässigt” blev kvitt reklamen på tröjorna, blev en samhällskraft i regionen utan förlust av ekonomisk kapital (Vi vet idag att förlusterna klubben gjort beror på annat).



Nu tar klubben nästa steg. Nu vill man leda utvecklingen av svensk damhockey. Att slå publikrekordet i SDHL är bara en början på de krafttag Brynäs vill göra.



Det här ska vi brynäsare stötta. Vi måste stå upp för det märke vi bär på bröstet, synligt, eller med sympati för klubben.



Jag vill citera hemmaklackledaren Anton Nyberg i sin eminenta text på Brynäs IFs hemsida:

”När herrarna lämnat isen och damerna intagit den kommer Brynäs Support Gävle att förbli på ståplats. Och tillsammans med Brynäs övriga organiserade supportrar se till att hylla allt det som vi tillsammans står för. Oavsett om ni sitter eller står med mig på ståplats.”



Låt oss tillsammans skriva historia på lördag. Damhockeyn skall frodas och leva i Gävle. Publikrekordet i SDHL hör hemma hos tvärgatornas, Gävles och hela Sveriges lag.

