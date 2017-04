Linus Ölund avgjorde i förlängningdramat!

Linus Ölund, vilken säsong han gör! Brynäs har nu kopplat grepp om den här serien. #nu17tarvi14

Ja vilken supersäsong han gör Linus Ölund. Hans femte mål i slutspelet avgjorde kvällens tillställning och gjorde att Brynäs kopplade grepp om den här serien. Nu vänder vi tillbaka ner till Jönköping med allt att vinna.Till skillnad mot senast matchen nere i Jönköping så var det Brynäs som fick en drömstart den här kvällen. 1-0 gjordes redan efter 1 minut och 49 sekunders spel och det var Juuso Ikonen som gjorde det förlösande målet. Resterande tid i den första perioden spenderades nästan i sin helhet nere i Hv71 s zon och Gävlepubliken var i extas. Stämningen i Gavlerinken var av högsta klass, och spelet var kanske ännu bättre. Det enda negativa jag kunde hitta var att vi inte gjorde fler mål. En period som denna när skotten vanns med 14-2 hade gärna fått sluta 2-0.Den andra perioden var en så kallad mellanperiod där båda lagen kändes avvaktande. Brynäs sköt fortfarande mer skott på mål men Hv71 var långt ifrån ofarliga. Skotten totalt efter två perioder var 24-8 i fördel till Brynäs men känslan var fortfarande att det där 2-0 målet som saknades hade behövts.Som en repris av första perioden så var det återigen mål efter 1 minut och 49 sekunders spel in i den tredje, och det var återigen finnen Juuso Ikonen som gjorde det! Brynäs hade äntligen gjort det där 2-0 målet som skulle få oss alla att känna lite trygghet.En och en halv minut senare var den tryggheten som bortblåst. Lagkaptenen och fanbäraren i Hv71 Martin Thörnberg gjorde direkt 2-1 och såg till att den här matchen levde i högsta grad.Sen hände det som inte fick hända. Hv71 plockade ut målvakten med två minuter kvar av matchen och gjorde direkt 2-2 målet bakom en ställd Felix Sandström i Brynäsmålet. Skottet från Martin Thörnberg styrdes in via Jonathan Pudas och förlängningen var ett faktum.När Gävlepubliken satt sig ner inför förlängningen så var nog många oroliga att det här skulle kunna bli en nattrysare. Linus Ölund tänkte annat, 3 minuter och 18 sekunder var allt som behövdes innan IK Huge fostrade genombrottsmannen avgjorde med ett skott i bortre krysset.Serien är nu lika på 1-1 och Brynäs har enligt mig tagit tillbaka fördelen. Nu vänder laget tillbaka till Jönköping och med allt att vinna.Juuso Ikonen +++ Ryan Gunderson ++3-2 (1-0, 0-0, 1-2, 1-0)Gavlerinken ArenaPublik: 7909Skott: 32-161-0 (01:49) Juuso Ikonen (Granström)(mållös)2-0 (01:49) Juuso Ikonen (Zanetti, Pudas)2-1 (03:23) Martin Thörnberg (Borgman, Pilut)2-2 (18:19) Martin Thörnberg (Almqvist, Reese)3-2 (03:18) Linus Ölund (Alcén, Zanetti)