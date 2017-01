Super Duper Hockey Night i Gävle!

Liverapportering Brynäs - Djurgården: 0-2 andra perioden

Super Duper-klassiker mellan Brynäs - Djurgården. Följ kvällens liverapportering här både herrarnas och damernas match!

LIVERAPPORT Visa äldre inlägg... 15:48 Välkommen till kvällens liverapportering mellan Brynäs och Djurgården denna Super Duper Hockeynight-kväll! Det blir två matcher. Först spelar Brynäs och Djurgårdens båda herrlag, sedan följer vi kvällen då Brynäs och Djurgården ska upp till kamp igen, men på damsidan. Man hoppas på publikrekord i SDHL i Gävle. Vi följer utvecklingen under kvällen med spänning. Men först ska vi se Bulan boys ta revansch mot stockholmarna! 15:55 Stämning känns att vara riktigt på topp i Gävle. Det är över 7000 på läktarna, näst intill fullsatt så lägg till 800 pers. Det är en hög förväntan från förening, all personal och inte minst publiken. Ikväll ska det bjudas på riktig Gävlar-anamma hockey är det utlovat. Jag är förväntansfull och kommer göra mitt absolut yttersta för att delge så mycket som möjligt under matcher till dig som följer oss ikväll! Glöm inte att kommentera, diskutera och ställ frågor! Jag guidar och diskuterar gärna matchen tillsammans med dig. 15:56 Minitigrarna åker ut på isen. Just nu är det Henry 6 år på isen som tycker det roligaste med hockey är att spela match och göra hockeystopp. 15:57 Nästa minitiger är Oskar,7 år, spelar sin första säsong i Brynäs hockeyskola. Det bästa med hockey är att träffa alla kompisar. Oskars dröm är att spela med Brynäs och göra massor av mål. Det ser vi fram emot, om sisådär 13 år! 15:58 Nu spelas introt och klacken bjuder på en gigantisk text med enbart ett enda namn; BRYNÄS. Det är en fantastisk kväll ikväll, ni får helt enkelt ursäkta om jag blir euforisk i skrivandet pga det. 16:01 Brynäs HEJ HEJ HEJ blev introlåten ikväll, det var fantstiskt, mäktigt och klacken körde givetvis en fantastiskt intro... Brynäshjärtat svävar just nu! 16:02 Spelarna presenteras och det är FELIX SANDSTRÖM som vaktar kasse 16:03 Lucas Carlsson, Ryan Gunderson, Daniel Paille, Jacob blomqvist och Jonathan Granström startar matchen ikväll! 16:03 Spelarna ställer upp sig på isen. Snart börjar matchen 16:04 Brynäs vinner första tekningen, spelet är igång! 16:05 Brynäs har puck i egen zon, lägger upp det djupt i DIF-zonen.. för djupt och pucken går till icing. 16:06 Ny tekning i Brynäszonen 16:06 Kamp om puck bakom Sandström som Brynäs vinner men får itne ut pucken ur egen zon till en början. 16:06 Djurgården med puck och skjuter rakt i magen på Sandström. Ny tekning 16:08 Brynäs har svårt att få puckkontroll i anfallen. Djurgården vinner närkamperna i sin planhalva och vänder spelet snabbt 16:08 16:08 Brynäs försöker att få kontroll på pucken i egen zon men det blir svårt. Man får till slut undan pucken med Djurgården behåller puckkontrollen 16:09 Brynäs får till sitt första riktiga anfall 16:09 Djurgården vinner dock snabbt tillbaks pucken och vänder spelet. 16:09 16:22 tekning i Brynäszonen 16:10 Brynäs vinner tekningen och anfaller direkt men Djurgården backcheckar högt på banan och vinner tillbaks pucken 16:10 Brynäs återtar pucken och får ner pucken i offensiv zon 16:10 Brynäs med puck i offensiv zon 16:11 Blir kamp längst sargen som Brynäs vinner. Nu ser det bättre ut! 16:11 Djurgården slänger iväg pucken men Brynäs är snabbt tillbaks i anfallszonen 16:12 Djurgården får till ett skott mot mål som går utanför mot sargnätet. Tek i defensiv zon för Brynäs 16:12 Djurgården vinner tekningen men Brynäs tar tillbaks pucken snabbt 16:12 Kamp om puck i BIF-zonen 16:12 Brynäs vinner pucken och lägger ner den djupt i DIF-zonen 16:13 Djurgården får inte kontroll på kontringen och Brynäs håller en stark linje vid mittzonen 16:13 DIF i offensiv zon 16:13 Djurgården med puck. 16:14 13:05 Sandström blockerar. tek i defensiv zon 16:14 Djurgården vinner tekningen och skjuter direkt men skottet går utanför. 16:15 12:35 Djurgården slår iväg pucken till icing. Offensiv tekning för Brynäs 16:15 Djurgården vinner puck och vänder spelet ner mot BIF-zonen 16:15 Brynäs backcheckar och spelet fortgår i Djurgårdens zon 16:16 11:56 Brynäs kommer att får spela POWERPLAY 16:16 Fel av mig!

16:16 det Blir spel fyra mot fyra 16:17 Både Brynäs Oskar Lindblom och Djurgårdens Alexander Urbom åker på två minutare vardera 16:17 Spelet pågår i Brynäszonen. Det är Djurgården som äger spelet mest hittills 16:17 Brynäs vänder spelet men fick inte till något bra läge. Djurgården anfaller 16:18 Djurgården håller puckkontroll i offensiv zon 16:18 Brynäs har puck 16:18 Brynäs samlar sig, och går för anfall 16:18 Båda lagen är nu fulltaliga 16:18 Spel fem mot fem och Brynäs har puck i egen zon 16:19 Brynäs åker på avvaktande utvisning 16:20 9:28 Brynäs Oskar Lindblom åker på två minuters utvisning. 16:20 Djurgården spelar power play och vinner pucken. Spelet pågår i Brynäszonen 16:21 Brynäs rensar ut pucken och DIF får börja om! 16:21 Brynäs anfaller! 16:21 Brynäs behåller pucken och dödar massor av sekundrar! 16:21 Det blir till och med en målchans! Djurgården vänder spelet 16:21 Bra spelat av Brynäs! 16:21 Djurgården får inte kontroll på puck i anfallet 16:22 Brynäs rensar ut på nytt! 16:22 Djurgården backar hemåt med puck. Går för nytt anfall 16:22 Brynäs är fulltaligt 16:22 Mycket bra Boxplay av hemmalaget 16:22 Djurgården anfaller 16:22 Brynäs backcheckar på bra men Djurgården får till ett nytt anfall 16:23 Brynäs med puck på nytt 16:23 Brynäs anfaller och skjuter över Adam Reiderborn upp mot sargnätet 16:23 Tek i offensiv zon för Brynäs 16:23 Blomqvist som tekar 16:24 Brynäs vinner tekningen och det blir skott direkt! Ny tekning 16:24 Djurgården vinner den andra tekningen och för fram spelet mot mittzonen där Brynäs bryter direkt 16:24 Domaren blåser då spelare med hög klubba. Tek vid mittzonen 16:25 Brynäs vinner tekningen och äger puck 16:25 Brynäs har svårt att få till ett strukturerat anfall i offensiv zon. Det blir alldeles för lätt för Djurgården att återta pucken 16:25 Djurgården var nära 1-0 men spelet fortsätter i Brynäszonen 16:26 Brynäs anfaller 16:26 Djurgården vänder spelet 16:26 Brynäs anfaller på nytt 16:26 Djurgården är starka i egen zon. Brynäs får inte etablera något tryck 16:27 Brynäs anfaller på nytt 16:27 Djurgården vänder spelet 16:28 Djurgården behåller puckkontroll 16:28 Tre minuter kvar av den första perioden som inte bjudit på särskilt mycket såhär långt 16:28 Blir tekning i mittzonen 16:29 Brynäs vinner tekningen men Djurgården på direkt. Brynäs lyckas få till skott med ett anfall ändå men domaren blåser.... icing? 16:29 Domaren är inte omtyckte av publiken ikväll. Det har varit en del ruff och stök från Djurgårdsspelarna som domaren missat ska tilläggas. Vi får se hur matchen utvecklar sig 16:30 Tekning i BIF-zonen 16:30 Brynäs med puck 16:31 Brynäs gör kvällens första riktiga anfallsspel och Djurgården hängde inte med i tempot! Spelet är dock tillbaka till BIF-zonen där Brynäs har puckkontroll 16:31 Brynäs i offensiv zon 16:31 Mycket bra spel från Brynäshåll nu! 16:32 Bra känsla att ta med till den andra perioden! 16:32 Brynäs med puck i mittzonen 16:32 Där var den första perioden slut och den slutar mållöst! 16:33 Skott på mål, Brynäs 6 och Djurgården 9. Brynäs måste inleda nästa period mycket bättre än vad man gjorde under den första perioden. Det såg dock ut som att brynäsarna vaknade till under de sista fe minuterna av perioden. Förhoppningsvis tar man med sig det spelet till kommande period. 16:33 Vi tar ett break och återkommer om cirka en kvart. 16:50 Spelarna är tillbaka på isen och vi laddar för den andra perioden. Djurgården började starkast i den första men Brynäs avslutade snyggt. Mållöst, men som vi vet kan mycket hända på en period. Nu den andra perioden 16:50 Spelarna ställer upp sig för tekning 16:50 Vi hoppas en nivå högre från Brynäshåll nu 16:51 Oavgjort i den första tekningen men Brynäs vann kampen. Spelet är med andra ord igång! 16:51 Brynäs med puck i offensiv zon men Djurgården vinner tillbaka pucken och går till anfall 16:51 Djurgården håller fast pucken vid sargen innan Brynäs får undan den FRÅGA ELLER KOMMENTERA TILL RAPPORTÖREN

