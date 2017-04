Man måste få ifrågasätta domarna!

Man är ju något färgad men att 42 mot 24 i utvisningsminuter över de här 4 matcherna i Frölundafavör känns helt, HELT, obefogat! Det har missats nåt oerhört på Frölundaspelare.

Jag har till den rätt stora skaran som mer eller mindre högljutt kritiserar domarna när jag tycker att uppenbara fel begås. Nu är man ju rätt färgad och ser troligtvis mer ojusteheter från det andra laget på sina egna hjältar men denna semifinalserie saknar enligt mig motstycke i förfördelning när det gäller domslut till Frölundas fördel. Jag tänker ta upp några exempel.Vi börjar i semifinal 1 nere i Göteborg. För att sammanfatta matchen lite snabbt så tar ju Brynäs Frölunda lite på sängen och får otrolig utdelning i PP. 3-0 framåt efter 3 powerplay och samma Frölundaspelare utvisad samtliga tre gånger, Sean Bergenheim. Hans första tvåminutare tycker jag är solklar när han slår klubban ur händerna på Mannberg, hans tredje lika solklar däremot hans andra tycker jag är tveksam när han åker på cross-checking på Bertilsson framför Brynäs mål. Man har också släppt många fler såna lägen efter den. Brynäs tar vara på sina chanser och får 4-0 innan Frölundas upphämtning börjar. Det börjar med att Pathrik Westerholm och Figren tampas bakom Brynäsmålet och Figren gör ett nacksving på Westerholm, bara där borde det varit 2+2 min på Figren och en tvåa på Pathrik, men det blir 2 min var. Sen åker Fälth på en otroligt billig hakning och i samma ögonblick hör militären Persson ”Bulan” skrika nåt olämpligt, som högst troligt inte bara var ”Pinsamt” men ändå, lite jävla känsla måste man ha även som domare. Man måste ju själv känna där att man är ute och cyklar lite. Lagstraff efter Bulans domarbetyg plus att även broder Westerholm åker på Abuse of Officials. Undra om dom själva hade koll på vad alla sa där, det verkade då högst yrt både i Brynäs utvisningsbås och domarna själva verkade inte heller veta vad som gällde i alla lägen. Men 5 mot 3 blev det och Frölunda kunde göra 2-4. I min värld borde då Fälths utvisning dödats (Pa Westerholms och Figrens tvåor tar väl ut varann och dom får väl sitta matchen ut dom) Dock fortfarande 5 mot 3... 2 Abuse of Officials kvar och 3-4 kommer också med 18 sek kvar av matchen och DÅ borde endra lagstraffet eller Po Westerholms Abuse försvinna, men man får spela 5 mot 3 ändå. Det är för mig helt obegripligt. Sen är det ju rent flyt att tiden är slut när dom skickar in 4-4. Så får det inte gå till, inte ens i Scandinavium.Den vändningen som höll på att ske där tryckte ju in en massa boost i Frölundaspelarna samtidigt som Brynäsarna var nära att tappa en 4-0 ledning, mycket tack vare okänsla hos domare Persson på att Bulan reagerar, han ska absolut inte reagera sådär men i stridens hetta förstår jag mycket väl att han reagerar när dom helt plötsligt börjar döma på saker dom inte tagit tidigare i matchen.Den här situationen gjorde som sagt att Frölunda kände sig stärkta och var absolut mycket bättre i både match 2 och 3 och 2-1 i matchserien kändes logisk då Brynäs var oerhört tillbakatryckta både i Gävle i match 2 och i Göteborg i match 3. Jag säger inget alls om utgångarna i matcherna, men det är just att det känns som att dom får sån oerhörd hjälp från de svart/vita. Dags så för lördagsmatch och den är i Gävle, semifinal 4.Brynäs börjar bäst och gör helt rättvist 1-0 i powerplay efter en solklar fasthållning av ex-Brynäsaren Nørstebø. Brynästrycket fortsätter men Frölundas Wellman kommer på en kontring och vispar in 1-1 och efter det tar Frölunda över lite och Brynäs får utvisningar på Nic Johnson och Lucas Carlsson och Johan Sundström kan också sätta 2-1 till Frölunda innan periodens slut. Lagen följs åt till 3-3 men Clark kan till slut göra 4-3 och segern till Brynäs. I en kort sekvens under den här matchen missades inte mindre än fyra lägen som borde renderat i Frölunda utvisningar, samme Frölundaspelare skickade in 2 Brynäsare i sargen med huvudet före och i samma byte åkte Jensen på en huvudtackling innan man avslutade streaken med att slå undan benen på en Brynäsback. Kort därefter gjorde Frölunda mål och kommentaren från domaren till Bulan var att ”Jag såg inte”, nej men dom är 4 domare och nån borde väl ha sett åtminstone någon av fulheterna…Man är ju något färgad men att 42 mot 24 i utvisningsminuter över de här 4 matcherna i Frölundafavör känns helt, HELT, obefogat! Det har missats nåt oerhört på Frölundaspelare.Jag tar helt och fullt avstånd för det ”fanset” som ringde upp och hotade Morgan, sånt hör inte hemma i hockeyn, men man måste få ifrågasätta även domarnas insatser! Men det verkar ju vara en näst intill skyddad verkstad… Domarna borde vara med på presskonferenserna och få gå igenom ett par tveksamma händelser per lag och stå upp för sina beslut och ge sin syn på varför man dömde som man gjorde. Eller inte dömde också för den delen. Alternativt skicka någon supervisor då om man tycker det är jobbigt. Dom har säkert interna diskussioner efter matcherna men när samma domare får fortsätta match efter match efter match med den här sneda synen på regelboken funderar man ju på om dom överhuvudtaget går igenom matcherna i efterhand.Frölunda HAR varit bättre i match 2 och 3, inget snack om den saken så 2-2 i matchserien känns på nåt vis ändå bra, men sett i hur matcherna har sett ut så är det inte alls konstigt heller att Frölunda fått vinna med 6-1 och 6-3. Men återigen, jag köper inte att det speglar matchbilderna att Brynäs ska ha dragit på sig 42 minuter när Frölunda bara gjort sig skyldiga till drygt hälften, 24 minuter. Den som påstår motsatsen anser jag är mer färgad än jag…Så jag hoppas verkligen det blir en uppryckning av domarteamet och att samma regelbok gäller för båda lagen.Nu17tarvi14