Matchkrönika: "Växjö hade bestämt sig redan innan matchen"

När det är toppmöte och kamp om andraplacering förväntar man sig att laget gör en hundraprocentig fokusering inför matchen, och sedan ger 110% på isen.

Det var, tyvärr inte vad Brynäs tycktes göra.



Rapporter från ögonvittnen var att matchträningen tidigare idag såg loj ut, inte heller såg Brynäs särskilt inställda på match under uppvärmningen och sedan i matchsammanhang. Var den här matchen viktig för laget?

Jag vill tro det.



Därför känns det kluvet att ens skriva något konspiratoriskt. Spelarna är trots allt proffs.



Trots att Brynäs inledde med rätt lovande spel med dock uteblivna målchanser var det Växjö som tog till vara på pucktiden. Det var Växjö som var kaxiga, mer hungriga och sugna på andraplatsen. Som de så länge har jagat.



Det är lätt att lägga fokus på domaren en sån här match. Misstag gjordes, några rätt grova. Som en missad fasthållning strax innan Calle Roséns 1–0-mål, eller Lukas Kilströms Puck Out i den tredje perioden eller en och annan, i Brynäsögon, felaktiga bedömningar.

Men domaren avgjorde inte den här matchen.



Tommy Sandlin sade alltid att matchen avgörs redan i omklädningsrummet. Han menade naturligtvis inställningen, fokuseringen och viljan att vinna ska redan börja där.



Ikväll ville inte Brynäs vinna.



Det var inte samma gnista som vi hade hoppats på att se. Särskilt inte under en sådan viktig match som mot topplaget Växjö. Oavsett vad laget heter bör ett toppmöte alltid tagga till lite extra. Det här är ju värdemätaren inför kommande slutspel.



En rival, en motståndare och ett hot mot att faktiskt kunna ta guldet framöver – om det kommer bli ett sådant tillfälle.



Brynäs kom dock tillbaka stundtals gånger i matchen. Trots det var det bara bröderna Westerholm som ville presentera sig i protokollet. I övrigt kändes Brynäs lika ineffektivt som mot Färjestad. I det sammanhanget kan det vara läge att börja fundera på egna prestationen.



Brynäs offensiv ska dominera. Det är den förväntan man skapat under hösten, och det är samma gnista man måste bevara säsongen ut.



Ikväll var inte Brynäs kväll. Växjö hade bestämt sig redan innan match – de skulle vinna.

VIKTOR ALNER

viktor.alner@hotmail.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-01-07 18:13:00

