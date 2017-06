Niklas Svedberg i Brynäs

Missar Brynäs en till möjlighet att värva toppmålvakt?

Klubben har ratat Joakim Eriksson och gav upp Anders Lindbäck. Nyheten om att guldmålvakten 2012 Niklas Svedberg bryter med KHL-klubben Salavat Yulaev Ufa har fått brynäsarna att hoppas.Men hoppas vi förgäves?





Nu är guldmålvakten Niklas Svedberg klubblös och sportexpressen avslöjar att en SHL-klubb som är redo att spänna sina ekonomiska muskler för målvakten är Rögle BK. Samtidigt har Brynäs klubbdirektör Johan Stark sagt för bara en vecka sedan att man har kapital redo utifall en föredetta Brynässpelare vill återvända hemåt.



Svedberg har egentligen ingen lång historia i Brynäs (två säsonger), men den var intensiv. Säsongen 2011/12 som var Svedbergs andra säsong i Brynäs vann han tidigt Gävlepublikens hjärtan när han tydligt visade sin vinnarinställning i dåvarande Läkerol Arena. Ingen glömmer målvakten som var en stor anledning till Brynäs SM-guld 2012.



Hockeyfostra genom både Djurgårdens- och



Brynäs har sagt att man håller hårt på sina nuvarande målvakter, både Rautio och Sandström har kontrakt. Men kommer man att tacka nej om Svedberg knackar på portarna? Det ser dessvärre ut som så, men mycket kan hända i den här branschen. Brynäs har under tidigare visat att man väljer att stå kvar med David Rautio och Felix Sandström. Trots att målvakter som exempelvis Joakim Eriksson har stått vid Hedesundas åkrar och blickat norrut mot Gävle redo för tjänstgöring.Nu är guldmålvakten Niklas Svedberg klubblös och sportexpressen avslöjar att en SHL-klubb som är redo att spänna sina ekonomiska muskler för målvakten är Rögle BK. Samtidigt har Brynäs klubbdirektör Johan Stark sagt för bara en vecka sedan att man har kapital redo utifall en föredetta Brynässpelare vill återvända hemåt.Svedberg har egentligen ingen lång historia i Brynäs (två säsonger), men den var intensiv. Säsongen 2011/12 som var Svedbergs andra säsong i Brynäs vann han tidigt Gävlepublikens hjärtan när han tydligt visade sin vinnarinställning i dåvarande Läkerol Arena. Ingen glömmer målvakten som var en stor anledning till Brynäs SM-guld 2012.Hockeyfostra genom både Djurgårdens- och Modo s juniorled och fick sedan förtroende i Modo i två säsonger innan han gick vidare till Brynäs där han blev svensk mästare och hyllad som en hjälte av fansen. .Brynäs har sagt att man håller hårt på sina nuvarande målvakter, både Rautio och Sandström har kontrakt. Men kommer man att tacka nej om Svedberg knackar på portarna? Det ser dessvärre ut som så, men mycket kan hända i den här branschen.

0 KOMMENTARER 1 VISNINGAR

viktor.alner@svenskafans.com

På Twitter: @ViktorAlner

2017-06-28 18:32:02

