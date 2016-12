Näst sista matchen för 2016

Brynäs mot Rögle, lite Brynäs södra över Rögle nu då många med Brynäsanknytning nu är i klubben. 2016 närmar sig slutet och det ska bli spännande att se hur Lindbäck i Röglekassen lyckas mot sin tidigare klubb, utan tvekan är han ändå ett riktigt starkt nyförvärv för Ängelholmsklubben.

Böljande spel i inledningen med några halvchanser åt båda hållen, dock inga riktiga farligheter. Efter dryga fem spelade minuter åker Elias Fälth ut 2 min så Rögle får testa på att spela PP, resultatlöst. Rögle skulle dock ta ledningen, lite ologiskt i sekvensen som var, då Brynäs hade ett rejält tryck i Röglezonen genom Jensens lina men en passning bryts och efter lite studsar så kan Rögles Schütz göra matchens första. Nästa PP blir också Rögles, den här gången efter en hög klubba av Granström. Även den tredje utvisningen blir på Brynässpelare, denna var billig, tripping av Pudas. Men men, Morgan går på den och tredje raka BP:t är ett faktum men man klarar även ut det. Att nästa PP blir för Brynäs är ingen högoddsare direkt. Då alla satt och väntade på pauskaffet så lägger Pudas en puck mot mål som Kevin Clark är på och styr in och det är kvitterat med 26 sek kvar av första perioden.

Pudas blev intervjuad av CMore efter första periodens slut och han var inte nöjd med Brynäs första period och enda positiva som han tyckte var väl egentligen att det stod 1-1.



Andra börjar som första började med några halvchanser åt båda håll. Efter dryga fyra minuters spel kom en dubbelutvisning på Granström och Bibic, 2+2 vardera för roughing och utvisningarna kvittas. Detta följt av en ruskigt tveksam utvisning för ”Too many players on ice” för Brynäs, men domarna har inga problem att visa ut Brynäsare och det slutar inte där, för Brynäs åker på ett till lagstraff, även denna gång för för många spelare på banan, den här var dock klarare än det förra… 5 raka BP för Brynäs!!! Som tur är lyckas Rögle inget vidare med sina powerplay, men det sliter ju nåt oerhört på Brynäslaget att åka på så många utvisningar, starkt ändå att stå emot. Med mindre än tre minuter kvar åker Ersson ut för jag vet egentligen inte vad…Han sätter ut rumpan mot Rögles kapten som ramlar, men från ena vinkeln ser det inte ut som att han ens träffar! Men det är en sån match detta. I det här som var Rögles 6e raka PP blir Alcén solklart trippad på offensiv blå men då kommer ingen reaktion från de svart-vita… Man väntar ända tills det är 3 sek kvar av perioden innan man lyckas hitta första fulheten från gröntröjorna, och då hittar man två!! Så det blir 5-3 för Brynäs i 3 sek!! Allt annat än ett ruskigt aggressivt och tufft spelande Brynäs i slutakten är horribelt!!



Brynäs ställer upp med Gunderson och Fälth på backplats i första PP-linan och Ryan är den som skjuter ett skott mot Lindbäck som han inte har koll på, men 1-1 står sig och Rögle fredar sig ur det numerära underläget. Inget av lagen tar liksom tag i nåt spel utan det böljar även i slutakten och klockan tickar… Nog har det varit lägen till fler mål än de två som fallit, åt båda hållen. Kevin Clarkrusar fram och blir neddragen och en Rögle utvisning till fastställs. Brynäs får till en bra snurr i Rögles försvarszon och PP blir resultatlöst. Med 3 minuter kvar och fortfarande 1-1 tar Rögle timeout. Resultatet som sådant kan väl ses som rättvist då spelet har liknat Hawaii i stort sett hela tiden när det varit fem mot fem spel. Brynäs ska efter denna timeout ta ledningen med 2:40 kvar av tredje perioden från i stort sett ingenstans skapar Nic och Lindblom denna farlighet där den senare av dom sätter sitt nionde mål för säsongen. Eldebrink plockar ut Lindbäck med 48 sek kvar, men det enda det resulterar i är att Granström sätter 3-1 i tom kasse 10 sek senare. Vem hade trott detta efter andra periodens ständiga BP-spel… Brynäs visar upp en oerhörd moral och stridsvilja!



Rögle BK – Brynäs IF

1-0 Felix Shütz (Collberg) 10:00

1-1 Kevin Clark (Pudas, Jensen) 19:33

2-1 Oscar Lindblom (Johnson) 57:20

3-1 Jonathan Granström 59:22 ENG



Skott 22-32

Publik: 5051