Nyårskrönikan: Motgångsåret som blev succé

Då var det dags igen att förbereda sig inför det nya året. 2016 går mot sitt slut, och vi sluter ännu ett kapitel av historien. Som vanligt bjuder SvenskaFans Brynäsredaktör Viktor Alner på en sammanfattning om året som gått.

Dagen är grå och regnet duggar lätt mot marken i centrala Gävle. Det hade kunnat vara en förmiddag i september som jag skriver denna krönika men det är faktiskt sista dagen på året 2016.



Varje år brukar bestå av nya prövningar. Utmaningar som måste tas om hand. Både på det individuella planet men också på arbetet, eller i skolan. Men varje prövning ger också nya förutsättningar. Förluster skapar dörrar till nya vägar, och vinster skapar glädjerika stunder och minnen. Tiden, som vi alla vet, går som alltid framåt.



Blickar vi tillbaka på 2016 med brynäsögon kan vi se många förluster. Men det blev också början på en ny väg. En väg som vi idag kan vara väldigt glada över.



2016 inleddes turbulent. Det var då som Brynäs vassa spets gick av. Redan den 5e januari kom beskedet om Brynäs stjärnback Anssi Salmelas långtidsskada. Bara nån vecka senare, den 19e januari blev Brynäs absolut bästa spelare, Anton Rödin, skadad på träning.



Kvar fanns Greg Scott vid fronten och försökte på många sätt att hålla det sjunkande skeppet vid liv. Men när spelare som Greg Scott inte förmådde att leda laget hjälpte det inte med Nick Johnsons skytte. Laget blev för svagt och förlusterna radades upp, en efter en.





Utan Anton Rödin föll Brynäs som ett korthus



Brynäs som hade efter en gedigen höst placerat sig på stark topp-4 placering åkte nu frittfall i tabellen. Både tränaren Thomas ”Bulan” Berglund och Stefan Bengtzén blev prövade av fansen. Folk stod eniga; Bulan-effekten hade tagit slut.



Det blev stora diskussioner och teorierna flödade vilt. Folk såg förtvivlad på medan Bernhard Starkbaum fick nöta bänk medan den unge målvakten Felix Sandström fick stå förlust efter förlust. Folk såg fundersamt på och undrade varför Bulan aldrig släppte lös Sondre Olden?

Spelet gick dåligt, produktionen försvann och spekulationerna gick i rullning.



Det kanske känns som länge sedan nu. Men hela Brynäs IF var i gungning för mindre än ett år sedan. På SvenskaFans publicerades rubriker som: ”Vi blir inte klokare”, ”Är vi på väg mot fiasko?”, ”Var är gnistan, Brynäs?” Osv…







Flertal gånger buades Brynäs ut i Gavlerinken. Folk blev missnöjda. Man insåg vad Brynäs var på väg någonstans. Efter en gedigen höst med produktion som stavades Anton Rödin.



Med hjälp av järnvilja lyckades laget att hamna på play-in. Bäst av tre mot Djurgården för att ta den sista slutspelsplatsen. Brynäs hade inte missat ett slutspel sedan 2008.



Djurgården fick hemmafördel – en mardröm för Brynäs som hade den dystraste bortastatistiken på många säsonger. Ni minns hu det gick, eller hur?





En kamp in i det sista. Men Djurgården vann till slut med 5–4 och Brynäs fick tacka för kaffet.



I den tredje och avgörande matchen på Hovet i Stockholm var Djurgården för starka. Många brynäsare ville höja rösterna åt domaren. Men de flesta insåg nog att Brynäs inte var bättre än så här. Gävle skulle missa ett slutspel. Bulan boys ano 2015/16 blev ett fiasko.



Ekonomiska stormar



När vindarna hade lagt sig och Brynäs började fokusera på kommande säsong kom nästa mardrömssmäll. Klubben åkte på en brakförlust på 8 miljoner kronor. Brynäs hade alltså på bara tre säsonger förlorat 19 miljoner kronor i eget kapital. Nu stod Brynäs på blyga sex miljoner i eget kapital, alldeles för nära gränsen till de fyra miljoner som SHL kräver.



Från att vara Sveriges snabbaste växande ekonomi, och på starka 25 miljoner i eget kapital hade Gävleklubben nu bara blyga 6 miljoner. Vad var det som gick fel, och hur har Brynäs kunnat ”slarvat” bort så mycket?



En orolig flock behöver tydliga ledare. För att råda bot på alla diskussioner som gick bjöd Klubbdirektören Johan Stark och Sportchefen Stefan Bengtzén in supportrarna för dialog.



Om vi ska prata klarspråk. Om inte avtalet med SHLs huvudsponsor dragit ut på tiden (alla klubbar blev smått lurade på fyra miljoner gällande det) samt Arbetarbladets bristande granskning av En bra start under hösten 2015 som gjorde att Region Gävleborg drog sig ur förhandlingen… då hade Brynäs inte gått back åtta miljoner.



Men nu var situationen sådan. Fansen tycktes köpa det, trots att man motvilligt såg på när juniorer som Mattias Nörstebö, Jens Lööke och Adam Brodecki fick dra vidare.



Det var under den stunden som Brynässupportern Lennart Sundberg, 82 år, mannen som suttit i samma stol i 50 år, höjde sitt varningens finger åt Stefan Bengtzén:

”Du har ett jäkla ansvar du, ska du veta!” sade han.





"Jag ska hissa den fjortonde flaggan i taket"

- Stefan Bengtzén 2016



Brynäs är en gammal förening med flera generationer som har levt med klubben. Kanske var det nu som det blev extra tydligt för Bengtzén? Det kan inte vara lätt att leda en av Sveriges mest anrika klubbar. Men samtidigt är det något fint.



Brynäs är en av få klubbar idag som mor- och farföräldrar kan dela med sina barnbarn. De hejar på samma lag, och följer klubben livet ut. I Gävle finns det många generationers brynäsare, jag tillhör själv den fjärde generationen i min familj.



Brynäshjärtat går i arv.



Silly Season 2016



Brynäs skulle se om sitt hus. Sju fast anställda från kansliet skulle bort och Stefan Bengtzen skulle börja ett riktigt lagbygge från grunden – en grund som var hans att bygga.



Brynäs avslutade samarbetet med Mattias Nörstebö, Adam Brodecki, Mathias Porseland, Petr Vrana, Jens Lööke, Terry Broadhurst, Bernhard Starkbaum, Sondre Olden, Anton Rödin, Greg Scott, Jesper Ollas och Anssi Salmela.



Det blev åter ramaskri på sociala medier. Nörstebö, Brodecki och Lööke får lämna? Har Brynäs slutat att satsa på sina juniorer? Bloggare, skribenter och fans yttrade sig om hur Brynäs vänder ryggen till juniorerna. Men så var inte riktigt fallet.





Mattias Nörstebö blev en het fråga i Brynäslägret.



Andra valde självmant att lämna för att gå vidare i karriären (läs Anton Rödin och Greg Scott) och Bengtzén skulle få det ytterst svåra uppdraget att ersätta samtliga till ett lag som skulle utmana toppen av SHL.



Viktigt att komma ihåg. Trots att Brynäs sänkte sina utgifter i klubben vägrade man röra på spelarbudgeten. Brynäs var fast beslutna att satsa på produkten, sporten skulle inte strypas.



Bengtzén värvade in Gustaf Thorell, David Rautio, Elias Fälth, Marcus Ersson, Tomas Zaborsky, Daniel Paille och Kevin Clark.



Marcus Ersson – en junior som fick kontrakt.

Dessutom återvände guldhjälten och publikfavoriten Jonathan Granström hem till Gävle igen efter en tid i Luleå.



Stefan Bengtzén hade flera ess i rockärmen. Tillsammans med Brynäs sponsor spände han klubbens ekonomiska muskler med kraft för att få hem Ryan Gunderson.





Ryan Gunderson, The Golden Gun, var tillbaka.



Gunderson, guldhjälten, poängmaskinen, The Golden Gun skulle tillbaka till Gävle. Laget såg redan intressant ut. Men när Ryan återvände såg Brynäs plötsligt väldigt intressant ut. Starkare backuppsättning på länge sades det och en bredd i forwards till skillnad från förra säsongen. Frågetecknet var målvakterna.



Brynäs hade chansen att värva in Hedesundasonen Joakim Eriksson. En högst rankad toppmålvakt i Sverige. Jocke ville till Brynäs, han höll sig i Hedesunda. Men Bengtzén ville gå en annan väg. Felix Sandström behövde utvecklas och med Jocke i laget skulle Sandström aldrig få speltid. Istället värvade han in SHL-meriterade David Rautio.



Felix Sandström och David Rautio vid kassen, kan det ens gå? Nåväl… Brynäs hade heller inte den största ekonomin. Och spelare som Daniel Paille, Ryan Gunderson och Kevin Clark kan inte varit särskilt billiga.



SHLs upptaktsträff 2016/17 - Brynäs:





Hösten 2016

Inför SHL-starten sade tränaren Thomas Berglund att det är kollektivet Brynäs som ska leda offensiven. Många var skeptiska utom expertkommentatorn Niklas Wikegård som yttrade SM-guld till Brynäs.



Inledningen var mot de regerande mästarna Frölunda. Publiken flockades i Gavlerinken och… Brynäs vinner med 7–2!



Höjdpunkterna från Mästarkrossen





Det blev startskottet på en höst då Brynäs, håll i hatten:

Gör flest mål i serien

Har bäst procent i Box Play (spel numerärt underläge)

Ligger tvåa i flest vunna tekningar

Kevin Clark toppar skytteligan

Oskar Lindblom tvåa i poängligan

Legendaren Wille Löfqvist bortgång



Men det är också stor sorg vi minns hösten 2016. Den 23 oktober kom beskedet att Brynäs målvaktslegendar och ledare Wille Löfqvist somnade in efter en svår och lång kamp mot cancern. Målvakten som gav Brynäs sex SM-guld och fanns med i föreningen vid de tre senaste; 1993, 1999 och 2012.



Han var rallarbon som blev brynäsare, och hjälte i både Gävle och Sverige.



Stanna upp här ett tag.

Bevittna ceremonin en gång till.

För allas vår Wille Löfqvist.





2017 – vart är vi på väg?



2016 har verkligen varit ett prövoår. Det har varit tufft, med mycket motgång men vi har också fått starka vindar i seglen. Vart är klubben på väg? För lått oss ta ett steg tillbaka. Brynäs firar det nya året på samma sätt som vi firade julen – 2a i tabellen.



Brynäs har legat på andraplats en lång tid. Segern med 4–0 under "nyårsmatchen" borta mot Luleå visar att Bulan boys tenderar att stanna kvar i toppen. Bengtzén har dessutom nyligen förlängt kontraktet med storspelaren Daniel Paille.

Sportsligt har Brynäs inte mått såhär bra sedan guldåret 2012. Då låg klubben sämre till i tabellen. Vågar vi prata SM-guld till våren? Vågar vi tala högt som Tommy Jonsson gjorde säsongern 2011/12 om att gå hela vägen? Det är svårt. Vi minns fortfarande hur januari förra året sänkte Brynäs i gyttjan. Men som det sett ut under hösten är Brynäs en av ytterst få kandidater som kan hota Frölunda.



Fortsätter man på samma linje som under hösten, med en stärkt Felix Sandström tillbaka från JVM, då har vi en spännande vår att se fram emot.



Ekonomin då? Vi får inte glömma att Brynäs fått fler nya samarbetspartners under året. Intersport har gått in i Brynäshopen, kansliet är minskad i personalomsättning och klubben jobbar stenhårt för goda resultat. Föreningen har heller inte budgeterat för kommande slutspel. Varje match i slutspelet är plusresultat. Om Brynäs går riktigt långt kan klubbkassan få utrymme att växa.



Vi firar in det nya året med stort självförtroende, stort hjärta och stolthet.



Med det vill jag avrunda med att tacka Brynäs IF för gott samarbete, jag vill tacka hela Brynäsredaktionen för gediget arbete och framförallt vill jag tacka dig som läsare som följer det arbete vi gör på SvenskaFans.



Jag ser fram emot att tillsammans med er alla följa Brynäs 2017.



Gott Nytt år och må kaffet smaka lika gott i fortsättningen!

PowerPlay - Brynässpecial 15 november 2016

Brynäsredaktionen 2016

Antal artiklar: 303 artiklar

Läsarrekord på Hockeyzon: Brynäsredaktionen fick nya rekordsiffror

Mest lästa artikel 2016: "Förväntningarna är ändå höga"



Brynäsredaktionen

Viktor Alner

Christoffer Jansson

Staffan Nyblom

Anders Blank

David Hydling

Johan Norrström

Mattias Björck

Fredrik Englund

Erik Nyman

Andreas Persson-Stenberg

Peter Mansson