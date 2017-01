Lindblom får fler chanser i Tre Kronor

Oskar Lindblom uttagen till Sweden Hockey Games

Rikard Grönborg tog ut sin trupp till Sweden Hockey Games vid lunchtid under måndagen. Brynäs som under förra turneringen hade tre spelare uttagna fick enbart Oskar Lindblom uttagen till denna turnering som präglas till större del av SHL-spelare.





- Oskar spelade senaste turneringen med oss, han gjorde det bra men vi känner att det finns med att ge. Han producerar en hel del själv, men får även sin omgivning att producera, sa Rikard Grönborg om Oskar Lindblom.







Under Brynäs formsvaga inledning på 2017 så har Oskar producerat fyra poäng (3+1) på de fem senaste matcherna och var en högt bidragande faktor till vändningen mot Frölunda näst senast. Han ligger för närvarande på en tredjeplats i SHL's poängliga bakom Joakim Lindström och Under Brynäs formsvaga inledning på 2017 så har Oskar producerat fyra poäng (3+1) på de fem senaste matcherna och var en högt bidragande faktor till vändningen mot Frölunda näst senast. Han ligger för närvarande på en tredjeplats i SHL's poängliga bakom Joakim Lindström och Broc Little



Tidigare uttagna Oskar Lindblom blev uttagen till Tre Kronor under måndagen. Av tre spelare från Brynäs under förra turneringen så är enbart Oskar den som får ta på sig landslagströjan under hemmaturningen, det förkunnade Rikard Grönborg under måndagens presskonfrerens.- Oskar spelade senaste turneringen med oss, han gjorde det bra men vi känner att det finns med att ge. Han producerar en hel del själv, men får även sin omgivning att producera, sa Rikard Grönborg om Oskar Lindblom.Nu får han åter chansen att stärka sina aktier mot ett kommande VM.Tidigare uttagna Simon Bertilsson lämnas utanför denna turnering. Simon som dragits med skador under senaste tiden och missat de senaste sju matcherna. Även Pathrik Westerholm som var uttagen i truppen senast får träna på hemmaplan under uppehållet.

2017-01-30 13:41:44

Jag tycker många är onödigt hård över förlusten mot Malmö. Det var inte någon dålig match av Brynäs. Det var heller ingen dålig match av Malmö. Men det som stack ut var den otroliga match som Oscar Alsenfeldt hade. Sällan har jag sett sådana solklara mål blivit nekad av en målvakt. Problemet är bara det att det här är vardagsmat för honom den här säsongen. Om en målvakt sitter på över 95 i räddningsprocent efter 24 matcher så …När man blir så glad över en seger att man av misstag råkar slita tag i frugans ömma fot… då vet man att det var en efterlängtad seger.Brynäs bröt den dåliga trenden i Göteborg i torsdags. Nu vill laget öka luckan ner till Malmö.I dag släktes ännu en hockeykarriär, och en annan segrade.I november fick SvenskaFans uppgifter om att Enterfeldt hade en undersökning kvar att göra. Sedan dess var det tyst. Nu bekräftar Brynäs att forwardens karriär är över.Igår hände det något fantastiskt i Scandinavium. Ett Brynäs såg ut att rasera med 2–0 i baken reste sig och forcerade fram ett slutresultat på 4–2 till gävlelaget.Ett tidigt underläge i den första perioden och när Frölunda gjorde 2-0 såg sjätte raka förlusten väldigt nära, men Brynäs ville annat. Bortalaget med storspelande David Rautio, lyckades vända när Jacob Blomqvist efter en utvisning satte 3-2-målet med drygt fem minuter kvar. Matchen slutade 4-2 till Brynäs när Oskar Lindblom satte sitt andra mål för matchen i tom bur.Det finns inget härligare än vara brynäsare Oh oh oh oh….Den negativa trenden bryts imorgon. Min känsla är att spelarna och Bulan vill visa fansen att dom fortfarande bryr sig.