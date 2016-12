Rivstart av Brynäs sänkte Luleå

Luleå gick och blev mållösa i matchen mot Brynäs där David Rautio storspelade och höll tätt.

Brynästidigt i matchen med ett hög tempo vilket också ledde tillredan efter en minut genom dansken Jesper Jensen. Joel Lassinantti i Luleå-målet har, som bekant, haft en toppform den senaste tiden, och var så när på att slå rekord i att hålla nollan längst i SHL:s historia. Men ikväll var Lassinantti inte alls med på noterna. Brynäs gick upp och gjordeefter bara 49 sekunder från det första målet. Denna gång genom Johan Alcén som turligt fick in pucken bakom Lassinantti.hade bara börjat för Lassinantti och hans Luleå. SHL:s skyttekung Kevin Clark ville också vara med i målprotokollet ikväll då han stänkte inefter Brynäs överkörning i första perioden. Luleå hängde inte alls med i Brynäs tempo och blev som sagt överkörda.Inför den andra perioden hade Brynäs lyckats med en klassisk 3-0-saga som egentligen är det värsta man kan leda med, det vet de flesta.Luleå skapade betydligt fler chanser ochDe stoppades dock gång på gång utav David Rautio i Brynäs-målet som varit enormt viktig för Brynäs den senaste tiden. Brynäs går ner sig i andra perioden och räddas gång på gång av Rautio. Något fortsatt positivt som Brynäs visar upp är sitt Boxplay-spel där man inte släppt in ett enda mål på fyra matcher. Skotten 12-2 till Luleå i andra perioden, i en annars tempofattig och sömnig period.Miljardären och Minecraft-grundaren Jakob Porser, som är Luleå-fan, hade idag gått ut och sagt på twitter: "För att inte jävlas med matchen i onödan samt för att inte riskera att Cancerfonden går lottlös så säger vi såhär; 500.000 kronor till Cancerfonden oavsett hur det går i matchen, samt 5 000 kronor per mål LHF gör."Tredje perioden blev lika tempofattig den med och Brynäs kunde bara spela av matchen. Pathrik Westerholm kunde senare gå och göra 4-0 som i stort sett, punkterade matchen. Luleå fick flertal powerplay i matchen, men fick aldrig hål på Rautio, som fick hålla sina första nolla för säsongen. Tre nya poäng inkasserade och Brynäs förblir tabelltvåa.Tur var väl det och vi får ge Jakob Porser en stor eloge för hans pengar som går direkt till cancerforskningen.Vi får dessutom ta och gratulera till det blivande paret på läktaren som utgick med en kyss och glädjetårar. Det kunde väl dock slutat lyckligare eftersom de båda antagligen hejade på Luleå.P.SEtt stort grattis till Jan Sandström i Luleå, 1000 matcher i SHL. Det är respekt!(0-3, 0-0, 0-1)Coop ArenaPublik: 5783Skott: (9-11, 12-2, 7-11)0-1 (1.01) Jesper Jensen (Pudas/Zanetti)0-2 (1.50) Johan Alcen (Ölund)0-3 (12.59) Kevin Clark (J.Jensen/Lindblom)0-4 (50.43) Pathrik Westerholm