Publiken sjunger, Gavlerinken reser sig och hela Gävle skanderar:

"Oh, ah Kevin Clark, säg oh, ah Kevin Clark!"

Det var vinna eller försvinna inför matchen. Brynäs valde att vinna, och man valde att vinna det på ett Bulan boys-vis. Ett sätt vi egentligen är rätt vana att se den här säsongen.Men ikväll betydde segern något mycket mer än vanligt.Ikväll betydde seger att Brynäs går in för ett sjunde avgörande i Göteborg.Och ställer plötsligt Frölunda i en jobbig situation.I spelförståelsens lexikon hamnar Clark på förstasidan. Sättet han placerar sig, och kliver ur passningsskuggorna i offensiv zon är felfritt. Ett resultat som indikerar på Clarks andra hattrick under den här semifinalen. Den tredje i ordningen i klubben sedan år 2000.Publiken skanderade:”Säg oh ah Kevin Clark, säg oh ah Kevin Clark” och jag kunde bara gunga med i känslan.Det var euforiska signaler från Gävlepubliken under mittperioden. Och hemmaklacken gjorde en insats värdig ett absolut topp-4 lag i Sverige!Det går heller inte att glömma Tomas Zaborsky som varit skadad i stort sett hela säsongen. Har klivit in i den här matchserien med en gedigen krigarkänsla. Idag stod även han som målgörare.Att sätta in honom med bröderna Westerholm var ett klokt drag av Thomas Berglund . Särskilt när det var Pathrik Westerholm , assisterad av brorsan, som fick öppna med kvällens första målvrål.Felix Sandström, 19 år. Jag tänkte inför den här säsongen på Sandströms prestation under den här semifinalen. Hur många 19-åringar har ställt sig som burväktare under en SM-semifinal egentligen? Det har funnits kritik mot Sandström under säsong, jag har själv kritiserat honom även under den aktuella matchserien.Men när motgångarna är som störst brukar beviset på framgång dyka upp. Ikväll gjorde Sandström kanske sin bästa match i Brynäströjan – någonsin. Får hoppas den unga supertalangen till målvakt kan mentalt ställa om sig till samma bravur om två dagar.Den här krigarmentaliteten, den här känslan ska Brynäs ta med sig till Scandinavium på fredag. Nu har Bulan boys tvingat Rönnbergs mannar tillbaka till sina marker.Där och då – i den sjunde avgörande bataljen skall Gävlaranammat ut.Nu Sjutton Tar Vi Fjorton!