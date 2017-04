Semifinal 4 Vinna eller så är det tack för kaffet

Brynäs har inte alls kommit upp i acceptabel nivå de senaste två semifinalerna och man har släppt in hela 12 mål. Ikväll måste Brynäs hitta vägar att stoppa Frölunda som dominerat fullständigt. Det är absolut nödvändigt för annars är förmodligen Brynäs säsong över nu på måndag.

Det har minst sagt sett dystert ut för Brynäs de senaste två matcherna i semifinalen mot Frölunda. Laget har under förnedrande former förlorat de senaste två matcherna. Hela 12 insläppta mål har det blivit och det är ju uppenbart för de flesta att man inte kan vinna några ishockeymatcher då. Försvarsspelet har varit under all kritik och det måste bli flera klasser bättre i fall man ska kunna ge Frölunda en match om finalplatsen.Nu är det upp till bevis på hemmaplan för ett Brynäs som ändå är kända för ett bra och välorganiserat spel i egen zon. Det krävs att blåställen åker på, att man höjer intensiteten och aggressiviteten. Man lär höja sig till Frölundas nivå och börja ta kampen över hela isen. Förhoppningsvis har Frölunda av en liten avslappnad känsla när de har vunnit två matcher så överlägset. Här har Brynäs chansen att överraska och ta kommandot i den fjärde matchen.Läget i Brynäs är att David Rautio fått tillbaka sin feber och att det är Felix Sandström vaktar kassen ikväll. Klart är också att Tomas Zaborsky och Nick Johnson spelar ikväll. Detta på bekostnad av Jesper Boqvist och Ponthus Westerholm som alltså får bevittna matchen från läktaren. Återstår att se om dessa rutinerade hockeyrävar kan bidra till att Brynäs lyfter i denna semifinal. Nu är det leverera som gäller eller så är det tack för kaffet.