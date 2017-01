Brynäs efter en historisk förlust mot Örebro torsdagen 19 januari 2017.

Snart hoppar vi den 19 januari varje år, Brynäs

Den 19 januari är för de flesta ett helt vanligt datum. Men i Brynäslägret bör man snart fundera på att hoppa över den dagen i kalendern varje år.

19 januari 2015 - Tommy Jonsson får sparken

Det gick stappligt för Brynäs och guldtränaren Tommy Jonsson fick aldrig ordning på spelet. Brynäs låg på tionde plats i tabellen och hade precis blivit förnedrade av Skellefteå med 7–2. Sportchefen Stefan Bengtzén hade inget val och sade upp Tommy Jonsson samtidigt som han plockade in Brynäs nuvarande tränare Thomas "Bulan" Berglund.



19 januari 2016 - Anton Rödin skadad

Brynäs hade gått som smör under hösten och en av anledningarna var den stora poängkungen Anton Rödin. Men under en träning fick Rödin en skridsko rakt mot hälsenan och tvingades åka till sjukhus. Åtta veckor var det sagt att Rödin skulle bli borta och Brynäs åkte frittfall i tabellen.



19 januari 2017 - historisk förlust mot Örebro

Det kanske inte är lika stort som de två tidigare händelserna. Men vi ska komma ihåg att övertidsförlusten mot Örebro igår var Närkebornas första hockeyseger någonsin i Gävle. Under de två säsonger Örebro IK fanns med i elitserien på 70-talet blev det enbart förluster i Gavlerinken. Med andra ord, en lång historisk svit bröts igår och Brynäs fortsätter i förlorarspåret.



2017-01-20 09:01:00

