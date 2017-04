Superdrama när Brynäs var på väg att göra det omöjliga

Den här vändningen var helt enkelt för bra för att vara sann. Brynäs förlorade tillslut efter en heroisk sista period. Men deppa inte gott folk, det här är långt ifrån över.

Efter 52 minuters plåga tändes hoppet hos Gävlepubliken när 1-4 målet prickades in snyggt av Jesper Jensen. Sex minuter senare var Brynäs på väg att göra det omöjliga. 0-4 hade helt plötsligt blivit 3-4 och det var fortfarande en och en halv minut kvar av matchen. Arenan kokade och kvitteringsmålet var sånär inne. Men den här vändningen var helt enkelt för bra för att vara sann. Oscar Sundh i Hv71 kunde istället sätta 3-5 pucken med 17 sekunder kvar att spela.Nu vänder vi tillbaka ner till Jönköping för en match 7 som kommer avgöra hela den här säsongen. Vinnaren tar allt och jag känner på mig att Brynäs kommer vara otroligt revanschsugna när det på lördag är dags för att spela igen. Dom här tre sena målen kan visa sig vara otroligt viktiga för lagets självförtroende. Lika som det var viktigt att göra mål så var det nästan lika viktigt att Hv71 målvakten Linus Söderström inte fick hålla nollan. Vi får hoppas att det här sätter sig lite på näthinnan hos den unga målvakten och att han inte kommer känna sig lika säker när han kliver ut på isen om ett par dagar.Så deppa inte gott folk, det här är långt ifrån över, på lördag ska Brynäs ta revansch.Guldet SKA hem till Gävle igen!Allt gick fel i den första perioden. Efter några inledande minuter där Brynäs skapade alla målchanser kom Hv71 tillbaka med besked. 0-1 gjordes snöpligt när pucken sakta gled in bakom Felix Sandström som trodde att han hade läget under kontroll och 0-2 målet gjordes knappt fyra minuter senare.Hv71 hade då skjutit fem skott på mål och Thomas Berglund hade fått nog. Sandström ersattes av Rautio i mål i ett försök att tända laget och direkt fick Brynäs en jättechans i powerplay att reducera matchen. Sen kom nästa bakslag, ännu ett mål av Hv71 och istället för 1-2 hade vi nu 0-3.Andra perioden inleddes även den bäst av Brynäs men lika som i den första så var det Hv71 som gjorde målen. Detta efter en ordentlig domarmiss där Hv71 strax innan skulle ha åkt ut för “för många spelare på isen”. Istället fick Jacob Blomqvist i Brynäs en tveksam boarding utvisning och ställningen var helt plötsligt 0-4.Sen var det ridå ner, trodde nog många. Ställningen var fortfarande 0-4 när det var åtta minuter kvar av matchen. Sen var det omöjliga på väg att hända, Brynäs gjorde mål efter mål efter mål och var med en och en halv minut kvar att spela endast ett mål bakom Jönköpingslaget. Brynäs fortsatte att satsa med sex utespelare men den här vändningen var helt enkelt för bra för att vara sann. Oscar Sundh kunde tillslut göra det avgörande 3-5 målet med 17 sekunder kvar att spela.3-5 (0-3, 0-1, 3-1)Gavlerinken ArenaPublik: 7909Skott: 35-320-1 (05:35) Kristofer Berglund (Almqvist, Sandberg)0-2 (09:10) Simon Önerud (Bengtsson, Persson)0-3 (11:06) Anton Bengtsson (Sandberg)0-4 (10:13) Mattias Tedenby (Andersson, Berglund)1-4 (12:25) Jesper Jensen (Granström, Gunderson)2-4 (13:15) Juuso Ikonen (Clark, Gunderson)3-4 (18:37) Linus Ölund (Zaborsky, Blomqvist)3-5 (19:43) Oscar Sundh (Sandberg, Bengtsson)