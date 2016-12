Andreas Dackell och Tommy Sandlin firar guldet 1993.

Tommy Sandlin - en saknad hjälte efter 10 år

Han skrev historia i Gävle och i Sverige. Under hans tid som tränare tog han hem sex SM-guld till Brynäs. Ett SM-guld till Modo och vann både VM-guld, VM-silver och VM-brons samt två OS-brons.

Men för exakt tio år sedan gick han bort i förtid pga hjärtinfarkt.

Alltid saknad, aldrig glömd - Tommy Sandlin





Planerna delades då upp och de äldsta spelade för sig och de yngsta på andra sidan planen. Om det saknades någon av de äldre spelarna plockade man upp någon spelare från planen i mitten. En av killarna som höll till där hette Tommy. Tommy ville själv bli lika bra som storstjärnan ”Stöveln” Öberg i GGIK (Godtemplarna). Tommy hade dock svårt att hänga med när andra spelare som Håkan och Hasse tog pucken och de åkte ifrån honom.



Det var många gånger Tommy inte ville vara med och spela eftersom han kände sig ofta bortglömd på planen. Istället brukade han sitta på en snödriva på sidan av isen och analyserade spelet. Då kunde han tänka på hur han skulle organiserat spelet om han hade varit med.



Denne Tommy känner vi till idag som den legendariske tränaren Tommy Sandlin.



Sandlin blev aldrig någon storspelare som sin idol "Stöveln" Öberg. Men han blev trots det en legendar i hockeysverige. Tidigt kunde han se utvecklingspotential i spelet och kallades för "hockeyprofessorn" av många. Som 21-åring tog han över Brynäs och ledde laget till totalt sex SM-guld och gjorde Brynäs till en maktfaktor i svensk ishockey.



Det var han som stod i båset när Brynäs under 70-talet dominerade.



Det berömda samurajtalet

Det var han som gav det berömda talet om samurajer när Brynäs tog, mirakulöst, guldet 1993. Brynäs låg under med 0-2 i matcher mot Luleå och läget tycktes hopplöst. Då förde Sandlin in spelarna på hotellet och började att prata om samurajer, om hur de förberedde sig för krig, att de hade ett tomt sinne. Det fanns inga måsten i tankarna utan att de agerade där och då i stridens hetta...

Det är ytterst få som vet exakt vad det 20-minuter långa talet innehöll. Vi har genom åren bara fått några få detaljer och glimtar av spelarna som var där. Men vi vet att det fick Brynäs att vända serien och skriva slutspelshistoria.



Han var också en av männen bakom bragden i Wien 1987 då



I dag är det tio år sedan legendariske hockeytränaren Tommy Sandlin lämnade oss. Han vann VM-guld, VM-silver, VM-brons och två OS-brons samt hela 7 SM-guld (sex med Brynäs och ett med



Brynäs fortsätter på sin anrika historia. Med storslagna drömmar om att få hissa den fjortonde flaggan i taket och återuppleva sångerna som svenska mästare. Det Brynäs vi känner idag hade inte varit detsamma utan Tommy.



Alltid saknad, aldrig glömd. Tommy Sandlin.



Tommy Sandlin - Samurajernas filosofi

