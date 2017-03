Tuff kvartsfinal att vänta, Brynäs!

Brynäs ödeslott i årets kvartsfinal blev Linköping. Ett lag som statistiskt sätt har övertag mot Bulan boys.

1 oktober Brynäs – Linköping 1–2

17 november Linköping – Brynäs 2–1

18 november Brynäs – Linköping 4–1

5 mars Linköping – Brynäs 3–0

Fyra matcher spelade. En vinst och tre förluster är Brynäs facit säsongen 2016/17 mot just Linköping. Hur ser så möjligheterna till ett avancemang till semifinalen ut för Gävlelaget? Vi tar en grundlig genomgång på Brynäs förutsättningar sett till säsongen som varit.Tro det eller ej men Linköping har visat sig vara skickliga på att täcka Brynäs poänggörare. Både Jesper Jensen och Kevin Clark har noll poäng mot östgötarna samtidigt som Oskar Lindblom bara stått för en assist.Några som däremot ser ut att trivas bättre mot Linköping är bröderna Westerholm som totalt gjort tre poäng vardera. Båda har stått för två mål och en assist.Pathrik- och Ponthus Westerholm trivs mot Linköping.Brynäs är överlag bättre vid tekningspunkten är östgötarna. Totalt i SHL ligger Brynäs trea med 52,91 % vunna tekningar medan Linköping ligger nere på blygsamma elfte placering. Inbördes har Brynäs vunnit 52,52% av samtliga tekningar mot Linköping.Linköping har som bekant gjort fler mål inbördes än Brynäs. Brynäs har sex mål framåt medan Linköping har åtta mål. Totalt i SHL ligger Brynäs dock på en stark andraplats med sina 156 mål, Linköping hittar vi längre ner i tabellen på femte plats med 136 mål.Men när det handlar om insläppta mål ser läget värre ut för gävlelaget. Linköping har nämligen släppt i minst mål i SHL efter Frölunda och HV71 . I den ligan placerar sig Brynäs på en sjätteplacering. Med andra ord – Bulan boys måste bli bättre på att täppa till bakåt för att kunna utmana i kvartsfinalen.Poängstarka Brynäs måste täta till i försvaret mot Cluben.Brynäsarna önskar nog att de hade ligans bästa Powerplay när man möter ett utvisningsrikt lag som Linköping. Tyvärr ser läget annorlunda ut. Gävlelaget har blygsamma 21,92% i powerplay och ligger därför på en tolfte plats i SHL. Linköping är nämligen ett av de lag som åker på flest utvisningar i hela ligan men ligger på en tredje plats i boxplay samt powerplay.En utvisning för Brynäs kan bli kostsamt.Linköping är starkare både i powerplay och boxplay.Linköpings Marcus Högberg har gjort en gedigen säsong. Med sina 93,18 räddningsprocent ligger han fyra i ligan. Totalt rankad som SHLs tredje bästa målvakt i snitt per insläppta mål. Brynäs två målvakter står sig jämnstarka men det är enbart David Rautio som lyckas placera sig i topp-10. Med 91,82 räddningspricent ligger han på en åttonde placering. Att Högberg vaktar kassen för Cluben råder det ingen tvekan om.Sandström eller Rautio? Brynäs målvakter står underlägsna i jämförelse med Linköpings Högberg.Linköpings kommun har cirka 156 000 invånare i jämförelse med Gävle kommun som nu till våren passerar 100 000 invånare. Linköping är alltså lite över en tredjedel större än Gävle.Saab Arena tar in 8500 åskådare medan Gavlerinken har möjlighet för 7909 åskådare.Linköping fick ett publiksnitt på 5701 vilket blir 67 % av arenans kapacitet.Brynäs har ett publiksnitt på 5425 vilket blir 68 % av arenans kapacitet.I slutspelet kan vi nog räkna med väl fyllda lador från båda lagen.Brynäs kommer behöva publikens stöd i kvartsfinalen.Det betyder absolut ingenting idag. Men kikar vi på historien är brynäsaren som malligast. Brynäs har totalt 13 SM-titlar som man gärna stoltserar sig med (enbart Djurgården slår det). Linköping däremot är laget som aldrig vunnit. Cluben har dock varit i final två gånger (2006/07 samt 2007/08) men båda gångerna har blivit en förlust. Östgötarna måste vara sugna på att få vinna någon gång.