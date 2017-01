Tung förlust mot Växjö – Brynäs åker ner på tredje plats

Det var dukat för toppmöte mellan Brynäs - Växjö. Men efter att gävlelaget underpresterat kunde smålänningarna åka med med tre poäng och slå ner Brynäs från andraplatsen i tabellen.

Brynäs inledde matchen med mycket puckkontroll och fick samtidigt bra koll på Växjö. Men strax över tio minuter in på den första perioden är det ändock Växjös Calle Rosén som skjuter in 1–0-målet bakom en skymd Jonas Johansson . Efteråt var det Växjö som tog över taktpinnen och Brynäs kom inte riktigt till grepp om spelet under de resterande minuterna av den första perioden.Brynässpelarna försökte skapa ytor i offensiv zon men det leddes allt som oftast till felpass och Växjö kunde gediget hålla dem längs sargerna istället för framför målvakter Joacim Eriksson.Det skulle bli jobbigare tidigt i den andra perioden. Inte ens minuten spelad kommer Växjös näste herr Rosén och utökar ledningen med 2–0 till bortalaget. Det var ett Brynäs som såg allt mer lojt ut på isen.På något vis kunde dock gävlelaget samla sig. Bara några minuter senare fick tvillingparet Westerholm reducera och det som såg ut att bli en riktig jobbig kväll vände till en mer intensiv hockey.Brynäs försökte svara upp mot Växjö och man ökade åter tempot i spelet. Det blev fler målchanser och Hedesundasonen i Växjökassen fick det allt svettigare. Vi vet sedan tidigare att Brynäs är skickliga på att vända matcher, ett självförtroende som behövdes i en match som denna.Med 1:49 kvar av den andra perioden åker Växjöbacken Nicholas Bailen ut två minuter för hakning. Det var ett fantastiskt tillfälle för Brynäs att få till en kvittering inför kommande slutperioden. Men efter ett icke godkänt powerplay fick Brynäs fortsätta att arbeta i uppförsbacke.En uppförsbacke som blev tyngre när Växjö tidigt i slutperioden fick powerplay då Lukas Kilström åkte för puck-out, och utökade ledningen med 3–1.Brynäs försökte att komma igen och flertal målchanser gavs. Men puckarna gick inte till hemmalagets fördel och när Växjö gjorde sitt fjärde mål kändes läget allt som hopplöst.Toppmötet blev en tråkig tillställning för de dryga 5123 som var på plats (undantag bortasupportrarna).Den här matchen var Växjös match.(0–1, 1–1, 0–2)51230–1 (11:27) Calle Rosén (Philip Holm, Tuomas Kiiskinen 0–2 (00:52) Robert Rosén (Linus Fröberg, Cory Murphy 1–2 (05:39) Pathrik Westerholm 1–3 (03:35) Olli Palola ( Dennis Everberg , Emil Pettersson)1–4 (09:02) Calle Rosén (Tuomas Kiiskinen)