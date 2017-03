Saab Arena, 2017-03-22 19:00

Linköping - Brynäs



Hoppas vi får jubla minst en gång mer än Linköping ikväll!

Vart tippar vågskålen?

Dags för kvartsfinalmatch nummer 3. Linköping skulle av alla experter ta ett lätt vidare avancemang mot ett, enligt experterna, svagare Brynäs. Så har det inte blivit och med 2-0 i matcher mot Brynäs är det en liten måstematch för Östgötarna ikväll.

Kross med 6-0 sist i Linköping och för min del får det gärna bli något liknande idag, något säger mig att så inte kommer bli fallet då Linköpings match nummer 2 i kvartsfinalserien var oerhört mycket bättre från deras sida och när dom tog ledningen med 2-1 i Gävle så trodde jag för ett tag då att det skulle bli tufft för Brynäs. Men på nåt vis och, i sanningens namn, lite hjälp från de svart-vita för en gångs skull. Lindblom skulle blivit utvisad för tripping i matchens slutskede och det var en situation där Paille var rysligt nära en 2a också. Men med den ohjälp vi haft från domarna på slutet så passar det gamla ordspråket väl, "det brukar jämna ut sig".



Match 3, vid Brynäs-vinst ska det oerhört mycket till att Linköping ska vända på serien och det kan faktiskt vara klart redan på fredag i Gävle. Men med tanke på hur Linköping spelade i Gävle i måndags och hur Brynäs såg ut i egen zon i period 2 så är det en ruskigt hård match framför de båda lagen, Linköping "måste" vinna och Brynäs "måste" tighta till defensiven till hur det såg ut i första matchen om man ska va nära att vinna ikväll.



Tränarna släpper ju inte ut några lag såhär i slutspelstider så vi kan bara sia i hur det kommer se ut. För Brynäs del Granström varit skadad sen några minuter in i första kvarten och jag tror inte han spelar idag heller, Broc Little i Linköping täckte ett skott med låret och lär ha haft en rejäl smärta igår men ska enligt Tangnes vara redo för spel. Jag misstänker att lagen kommer se snarlika ut som de två spelade matcherna.



Jag vill tro att Brynäs tar tag i defensiven och på det viset blir numret för stort för Linköping och att det efter denna match står 3-0 i matcher, resultatet i matchen oviktigt.



Linköpings HC - Brynäs IF

2017-03-22 SAAB Arena

CMore Hockey 18:55

