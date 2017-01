Ny vecka, ny lista! Dags för veckans Sex och Snedskär.

Den här gången lyfter vi fram två målvakter, två forwards och ger en rejäl känga till den alltför låga målproduktionen.

– kanadensaren bara går från klarhet till klarhet. Toppar skytteligan med sina 14 gjorda mål och är en given nyckelspelare i Brynäs.Brynäs toppar boxplay-statistiken med hela 85,39 %. Det är ändock en lovande siffra och känns någorlunda tryggt när Brynäs drabbas av utvisningar.Utlånad till Almtuna men när Felix Sandström är borta på JVM och David Rautio drabbas av magsjuka tvingades tredjemålvakten Jonas Johansson att kliva in på isen. Johanssons första match avslutades med en härlig nolla inför hemmapubliken mot Färjestad.Det blir två målvakter med på veckans lista. Trots att det inte gick så väl för juniorkronorna blev Sandström utsedd till turneringens bästa målvakt. För att klara talspråk: Han kan ses som en av världens bästa juniormålvakter.Också en spelare som går från klarhet till klarhet. Det var endast han som kunde göra mål mot Färjestad och ligger i toppen av SHLs poängliga. Lindblom gör en fantastisk säsong, det är bara att bocka och tacka.Brynäs gick ut i veckan med att man vill satsa mycket mer på damhockeyn i regionen. Visionen är att en klar majoritet av Brynäs damlag skall komma från spelare uppväxta lokalt. Det är en bra vision och viktig satsning för att bredda ishockeyn i Gästrikland.Den här nöten var inte svår att knäcka, för under veckan som varit åkte Brynäs på ett rejält snedskär. Totalt sköt Brynäs 57 skott under matcherna mot både Färjestad och Växjö. Totalt lyckades Brynäs bara göra två mål. Det var länge sedan vi såg Brynäs såhär pass ineffektiva som nu. Inte okej, och det resulterade i att Brynäs åkte på storförlust mot Växjö samt förlorade andraplatsen. Inför kommande matcher måste Brynäs öka effektiviteten i målproduktionen, skärpning!