Veckans Sex och Snedskär

Ny vecka och ny lista. Veckan som har gått har inte erbjudet mycket att glädja sig åt, och det sätter naturligtvis sin prägel på den här veckans lista.

Brynäsklacken

Var super duper trots omständigheterna. Sjöng och höll stämningen uppe under både herr och dammatchen. Imponerande!



Publiksiffran

7604 hade letat sig till Gavlerinken, en av få saker som var super duper i lördags.



Publiksiffran 2

Det vart inget publikrekord för damhockey under Super duper hockeynight. Det fattades 196 personer. Fast 2954 personer tycker jag är rätt enastående trots allt.



Tifot

Oj det var fantastiskt, ja det var super duper! Jag fick ståpäls. All heder till klackens tifogrupp.



Damlaget

De gjorde inga mål, men det vart åtminstone 1 poäng efter man förlorat med 0-1 efter straffar. Det var inte super duper, inte på långa vägar. Fast ibland måste man glädjas åt även det allra minsta.



En poäng på Hovet

Man var knappt närvarande under de två inledande perioderna mot Djurgården i torsdags. I den tredje perioden tog man sig dock samman och visade lite närvaro. Det resulterade i en poäng efter man förlorat med 4-3 efter straffar. Som sagt ibland måste man leta länge efter små ljusglimtar.



Veckans Snedskär

Det var bäddat för fest, med storpublik, härlig stämning och riktig 70-talsnostalgi med Brynäs hej hej som dundrade ur högtalarsystemet under introt. Men när pucken släpptes var hemmalaget kvar i omklädningsrummet. Brynäs bjöd inte alls till, utan det var istället Djurgården som stod för målfyrverkeriet. Vi har sett det förr. Daladerbyt hemma i höstas, Växjö hemma i förra veckan. När matcherna tenderar att betyda lite extra viker laget ner sig. Hur ska det här laget gå långt i ett slutspel?

2017-01-16 12:18:56

