Andra nyförvärvet klart för Borlänge Hockey

Borlänge Hockey värvar en 21 årig back från Haninge

Lagbygget fortsätter för BHF och idag stod det klart att man gör sin andra värvning i form av den offensiva backen Hampus Berg.



Hampus är en 21 årig kille från Stockholm med Boo IF som moderklubb. Han är en offensiv back som går in på sin 4e säsong i division 1. Under de 2 senaste säsonger har Hampus gjort 40 poäng på 72 matcher från sin backposition.



Han är en spelskicklig back med skottet som spetskompetens kommenterar sportchefen Mats "Horndal" Johansson till BHFs hemsida.



- Jättekul och inspirerande att komma upp till Borlänge. Jag har bara hört gott om föreningen så det var inget att tveka på när de hörde av sig. Jag vet inte så mycket om serien men det skall bli kul att testa på den västra serien kommenterar Berg sitt klubbval. Hampus har tidigare arbetat ihop med Dennis Hall under sin juniortid i Huddinge.



Vi hälsar Hampus mycket varmt välkommen till Borlänge Hockey.





Övriga nyheter kring Borlänge är att forwardsduon Karl Hassel och Jesper Persson inte får något förnyat kontrakt. Vi tackar dessa herrar för sina insatser i BHF.

2017-04-10 20:59:43

