Jim Jakobs förlänger sitt kontrakt precis som backkollegan Kasper Lindqvist

Backarna Jim Jakobs och Kasper Lindqvist förlänger även dem sina kontrakt

Det går någon dag emellan och sedan konstaterar vi att Borlänge fortsätter att förlänga kontrakten hos spelare till nästkommande säsong.



Näst ut i raden att förlänga är backarna Jim Jakobs och Kasper Lindqvist.



Jim som är en av de spelare som nu varit länge i klubben går in i sin 4e sejour i Borlänge. Han var kanske den backen som under säsongen var den absolut stabilaste och gjorde sällan en dålig match. Med sitt riviga spel och defensiva kvaliteér såg han till att boxplayspelet ofta fungerade till punkt och pricka.



Uddevallasonen Kasper Lindqvist kommer även han att representera Borlänge Hockey under nästa säsong. Kasper som fick spela mer och mer desto längre säsongen led började hitta sitt spel i slutskedet av säsongen och sportchefen Mats "Horndal" Johansson ser att det finns utcecklingspotential i den unge 21 årige backen. Spelsinnet finns och desto mer Kasper får spela kontinuerligt så kommer lyftet att komma tror Horndal.



Kasper går precis som Jim in på sin 4e säsong i klubben.





0 KOMMENTARER 142 VISNINGAR

2017-04-06 09:26:35

