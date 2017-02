BHF föll mot Kristianstad

Borlänge Hockey kunde inte rå på serietvåan Kristianstad under söndagen

Efter först en bra match mot serieledarna och därefter en seger i strckstriden mot Lindlöven hade optimism skapats bland BHF fansen och spelarna om att man skulle kunna rå på serietvåan Kristianstad under söndagseftermiddagen. Men ett giftigt skånelag visade vart skåpet skall stå när man besegrade Borlänge med 1-5 på bortais.Matchen:Borlänge inledde matchen piggt och Filip Hedin hade en ramträff redan efter 30 sekunder. Kristianstad visade sedan under perioden upp ett skickligt passningsspel som luckrade upp BHF-försvaret. När samme Hedin fick matchens första utvisning så tog det bara 6 sekunder innan gästerna efter klappklappspel satte 0-1 bakom Tobias Sandberg i hemmakassen.Borlänge stod upp rätt bra mot gästerna även om det var dem som förde spelet. Efter knappa 18 minuter hade man också medstuds när Viktor Holmqvist rakade in 0-2 bakom Sandberg.skott 11-13I den andra perioden spelade Borlänge upp sig rejält och gästerna började ta utvisningar. Borlänge hade lägen i både 5 mot 3 och 5 mot 4 men saknade skärpa och det blev lite för mycket duttande med pucken samtidigt som gästernas målvakt Joel Gistedt såg lugn ut i kassen.Men Borlänge skulle ändå göra nästa mål när bröderna Eriksson lekte med gästernas försvar och målvakt för att sedan snyggt sätta 1-2 genom Nisse Eriksson.Det kändes som att Borlänge var rejält på gång men då kom istället en kalldusch efter att gästerna återigen haft medstuds. Christoffer Lindholm noterades för 1-3 målet.Efter målet spelade Kristianstad bättre igen och lugnade ner spelet med fina passningskombinationer och man hade en trygg tvåmålsledning inför slutakten.skott 15-9Matchen dog nästan omgående när man i sitt andra powerplay för kvällen återigen gjorde mål. Denna gång tog det 12 sekunder innan Thom Flodqvist hittade nätmaskorna bakom Sandberg med en handledare.Borlänge hade lägen men gästerna spelade disciplinerat försvarsspel samtidigt som Gistedt var säkerheten själv längst bak.I slutskedet av matchen satte gästerna punkt för aftonen när Joel Persson gjorde 1-5 bakom Sandberg och 3 välförtjänta poäng till gästerna.skott 15-9skott totalt 41-31utvisningar Borlänge 6x2 Kristianstad 7x2domare Ludwig Petterssonpublik 498En helt okej match från BHFs sida men det kanske var den bästa matchen från ett gästande lag såhär långt in på säsongen. Inte många passningar som satt fel från gästernas sida och även om Borlänge sköt mycket så var gästerna det bättre laget. Men BHF sitter fortfarande i förarsätet att nå play-off med 2 omgångar kvar att spela. Lindlöven tog en seger under lördagen och knappade in till 1 poäng bakom BHF igen och det blir en rafflande avslutning på serien om vilket lag som blir det sista att nå play-off.Härnäst väntar Mariestad på bortais för Borlänge under onsdagskvällen.